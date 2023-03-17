В НАТО сообщили о потерях россиян в Бахмуте

Российские оккупанты

По сообщению высокопоставленного представителя НАТО, говорившего на условиях анонимности, российские войска теряют ежедневно до 1500 солдат в ходе наступления, преимущественно в Бахмуте. Он также отметил, что соотношение убитых и раненых составляет один к трем. В то же время Украина несет гораздо меньше потерь в боях, где расходуется несколько тысяч снарядов в день с обеих сторон.

Об этом пишет The Guardian.

Потери россиян

Представитель НАТО не смог определить продолжительность битвы за Бахмут, отметив, что мрачные и напряженные бои идут на линии фронта в городе, который превратился в "зону убийства".

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Вооруженные силы Украины должны держать Бахмут столько, сколько смогут физически, поскольку если город падет, следующими будут за ним и другие населенные пункты.

Стоит отметить, что за несколько дней бойцы ССО уничтожили роту оккупантов и беспилотник "Орлан-10" в Бахмуте. В то же время продолжаются бои на линии фронта, которые стали все более напряженными и кровавыми.

Напомним, что украинские пограничники мужественно защищают город Бахмут Донецкой области. В течение дня бойцы ГПСУ уничтожили восемь захватчиков.

