В НАТО сообщили о потерях россиян в Бахмуте
По сообщению высокопоставленного представителя НАТО, говорившего на условиях анонимности, российские войска теряют ежедневно до 1500 солдат в ходе наступления, преимущественно в Бахмуте. Он также отметил, что соотношение убитых и раненых составляет один к трем. В то же время Украина несет гораздо меньше потерь в боях, где расходуется несколько тысяч снарядов в день с обеих сторон.
Об этом пишет The Guardian.
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Потери россиян
Представитель НАТО не смог определить продолжительность битвы за Бахмут, отметив, что мрачные и напряженные бои идут на линии фронта в городе, который превратился в "зону убийства".
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Вооруженные силы Украины должны держать Бахмут столько, сколько смогут физически, поскольку если город падет, следующими будут за ним и другие населенные пункты.
Стоит отметить, что за несколько дней бойцы ССО уничтожили роту оккупантов и беспилотник "Орлан-10" в Бахмуте. В то же время продолжаются бои на линии фронта, которые стали все более напряженными и кровавыми.
Напомним, что украинские пограничники мужественно защищают город Бахмут Донецкой области. В течение дня бойцы ГПСУ уничтожили восемь захватчиков.