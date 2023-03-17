Бойцы ГПСУ рассказали о потерях "вагнеровцев" возле Бахмута: все идет по плану

Украинские военные на Бахмутском направлении

Украинские пограничники мужественно защищают город Бахмут Донецкой области. В течение дня бойцы ГПСУ уничтожили восемь захватчиков.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

Потери оккупантов возле Бахмута

"Очистка украинской земли от оккупантов идет по плану! Результат — минус восемь захватчиков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение дня между пограничниками и "вагнеровцами" продолжалось противостояние в одной из промзон Бахмута. Для поддержки атаки штурмовики применяли артиллерию.

Однако несмотря на постоянные обстрелы, бойцы ГПСУ отбили два вражеских штурма, в результате чего восемь захватчиков ликвидированы, еще столько же ранены.

Напомним, недавно ССО Украины показали, как точными выстрелами уничтожали ооккупантов на Бахмутском направлении. Тогда военные уничтожили четырех российских солдатов и еще троих ранили.

Кроме того, в ISW объяснили, сможет ли ЧВК "Вагнер" захватить Бахмут. Аналитики считают, что российские наемники "Вагнера" снизили количество атак на город. Это означает, что атака на город приближается к кульминации, а захватить Бахмут у "вагнеровцев" нет сил.