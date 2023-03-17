Бойцы ГПСУ рассказали о потерях "вагнеровцев" возле Бахмута: все идет по плану
Украинские пограничники мужественно защищают город Бахмут Донецкой области. В течение дня бойцы ГПСУ уничтожили восемь захватчиков.
Об этом сообщила Госпогранслужба.
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Потери оккупантов возле Бахмута
"Очистка украинской земли от оккупантов идет по плану! Результат — минус восемь захватчиков", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение дня между пограничниками и "вагнеровцами" продолжалось противостояние в одной из промзон Бахмута. Для поддержки атаки штурмовики применяли артиллерию.
Однако несмотря на постоянные обстрелы, бойцы ГПСУ отбили два вражеских штурма, в результате чего восемь захватчиков ликвидированы, еще столько же ранены.
Напомним, недавно ССО Украины показали, как точными выстрелами уничтожали ооккупантов на Бахмутском направлении. Тогда военные уничтожили четырех российских солдатов и еще троих ранили.
Кроме того, в ISW объяснили, сможет ли ЧВК "Вагнер" захватить Бахмут. Аналитики считают, что российские наемники "Вагнера" снизили количество атак на город. Это означает, что атака на город приближается к кульминации, а захватить Бахмут у "вагнеровцев" нет сил.