Бахмут новости сегодня: отступают ли ВСУ из города

Враг пытается захватить Бахмут еще с августа 2022 года

Маленький город Бахмут более полугода не сходит со страниц мировых медиа. Там еще с августа 2022 года продолжается одна из самых жестоких битв войны россии в Украине. Враг бросил в нее и потерял невероятное количество живой силы и техники, однако до сих пор не контролирует город.

Что происходит в Бахмуте, и при каких условиях ВСУ уйдут из города — читайте в Новини.LIVE.

Правда ли, что ВСУ уходят из Бахмута?

В последние дни не стихают слухи о вероятном отводе украинских войск из Бахмута. Особенно они участились на фоне ротации и переводе некоторых подразделений, как, например, тактической группы аэроразведки SARG ПТАХИ МАДЯРА. Она находилась в городе 110 дней.

Разделились мнения по поводу обороны Бахмута также и в сообщениях западных разведок и обозревателей. В частности, аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что российским войскам, несмотря на достаточное позиционное преимущество, не удастся в ближайшее время окружить город.

Схожее мнение также высказал генерал-майор Вооруженных сил Австрии Бруно Гофбауэр. Он считает, что Украина сможет удержать Бахмут в течение нескольких дней и недель.

Бахмут. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

А вот по данным британской разведки, украинская оборона Бахмута находится под все более сильным давлением, там идут интенсивные бои. В городе разрушены два ключевых моста. По их данным, россияне и силы пвк "вагнера" смогли продвинуться к северным окрестностям города, которые являются рубежом, контролируемым Украиной, но уязвимы к атакам россии с трех сторон.

Удерживаемые Украиной пути снабжения города становятся все более ограниченными.

Бахмут под обстрелами врага. Фото: REUTERS/Alex Babenko

Что про оборону Бахмута говорят украинские военные и ОП

Украинские военные, которые находятся в Бахмуте, в своих соцсетях рассказывают, что по-прежнему ситуация в городе очень тяжелая, но украинские подразделения держат свои позиции и не дают оккупантам особо продвинуться вперед.

"Город действительно обстреливают, например, сегодня 6 марта, бьет артиллерия и минометы, чтобы продавить наши фланги. Однако пограничная служба Украины совместно с побратимами держат позиции, чтобы враг не зашел в город. Бахмут — это Украина", — рассказал один из них.

Фото: 93-тя ОМБр "Холодный Яр" / Facebook

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона запенил, что Силы обороны Украины продолжают держать оборону в Бахмуте, в город по-прежнему доставляются поставки, из него вывозят раненых.

И, наконец, точку в истории с отводом ВСУ из Бахмута поставила официальная новость с сайта Офиса президента, сделанная по результатам очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Оценивая ход оборонной операции, президент задал вопрос Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому по поводу дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте", — говорится в сообщении.

Какая ситуация в Бахмуте по состоянию на сейчас

По словам украинского военного журналиста Юрия Бутусова, украинские войска держат большую часть города, включая центр. То, что из города выведены некоторые подразделения, скорее всего, говорит о ротации, а не является общим приказом на выход. Значительное количество войск продолжает вести боевые действия.

Украинская артиллерия под Бахмутом. Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva

Однако врагу удалось захватить восточную часть города до реки Бахмутка. Основной удар россиян приходится как раз не на город, а с севера в обход города. Борьба развернулась за все еще существующий путь поставки, однако под обстрелами противника.

"Враг побуждает наши войска к выходу из Бахмута, создавая реальную угрозу окружения. Но поскольку он наступает медленно, украинское командование уверено в возможности некоторое время удерживать пути ухода, сбивая темп продвижения и нанося еще больше потерь россиянам", — уточнил Бутусов.

По мнению журналиста, сейчас содержание города для Украины в условиях ограниченного сообщения не выгодно с точки зрения тактики. Это вопрос стратегии — украинское командование будет удерживать город до последнего, как всегда. Мол, украинцы не оставляют города без длительного сопротивления.

Уличные бои в Бахмуте. Фото: 93-я ОМБр "Холодный Яр" / Facebook

К тому же, по словам Бутусова, каждый сражающийся в городе в невыгодных условиях надеется, что время этого героического сопротивления используется для создания надежных, хорошо оборудованных и замаскированных рубежей обороны для прикрытия Северска, Часового Яра, Константиновки, Дружковки, Словянска, Краматорска. Что на эти рубежи будут своевременно выведены боеспособные войска, которые надежно закрепятся и смогут разгромить врага.

"Украинские воины демонстрируют высокую боеспособность. И там, где есть эффективное управление, разведка, организация, обеспечение, минимальное количество боеприпасов для артиллерии и минометов, россиян удается разбить. Но поскольку эта война столкновение двух систем, только от одних солдат зависит не все", — подытожил Бутусов.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Когда ВСУ могут уйти из Бахмута. Версия эксперта

По словам военного обозревателя Александра Коваленко, сложная ситуация в Бахмуте будет наблюдаться еще долгое время. Ведь россияне задались целью — полностью захватить Бахмут в марте. Это программа максимум, а вот программы минимум у врага быть не может. Хотя выйти весной на административные границы Донецкой области им точно не удастся.

"В Бахмуте сложнее всего на севере. И не потому, что там находятся какие-то элитные вагнеровцы. Именно на север враг перегнал значительное количество сил и средств из других локаций и концентрирует там наибольший удар. Цель — зайти в город именно оттуда", — говорит Коваленко.

Однако ситуация, которая разворачивается вокруг Бахмута, напоминает качели. То есть если сегодня определенная трасса или дорога перерезаны, то завтра они снова могут быть под контролем Украины. А введение обороны в Бахмуте целесообразно, пока функционируют логистические артерии снабжения ВСУ. Это трасса через Ивановское, а также трасса через Хромово на Часов Яр.

Фото: REUTERS/Yevhen Titov

"Да, они находятся под огневым влиянием, но это не физический контроль. К тому же дороги в Бахмут под огнем со стороны оккупантов уже не первый месяц. Но обеспечение и логистика продолжается. Поэтому пока работают дороги, оборона Бахмута может продолжаться, и достаточно успешно", — подытожил Коваленко.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в понедельник, что город Бахмут имеет больше символическое значение, чем оперативное, и его падение не будет означать, что москва возобновила динамику своих военных усилий.

Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters