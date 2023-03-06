Бахмут новости сегодня: отступают ли ВСУ из города

Битва года: что на самом деле происходит в Бахмуте, и будут ли ВСУ отступать из города
Маленький город Бахмут более полугода не сходит со страниц мировых медиа. Там еще с августа 2022 года продолжается одна из самых жестоких битв войны россии в Украине. Враг бросил в нее и потерял невероятное количество живой силы и техники, однако до сих пор не контролирует город.
Что происходит в Бахмуте, и при каких условиях ВСУ уйдут из города — читайте в Новини.LIVE.
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Правда ли, что ВСУ уходят из Бахмута?
В последние дни не стихают слухи о вероятном отводе украинских войск из Бахмута. Особенно они участились на фоне ротации и переводе некоторых подразделений, как, например, тактической группы аэроразведки SARG ПТАХИ МАДЯРА. Она находилась в городе 110 дней.
Разделились мнения по поводу обороны Бахмута также и в сообщениях западных разведок и обозревателей. В частности, аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что российским войскам, несмотря на достаточное позиционное преимущество, не удастся в ближайшее время окружить город.
Схожее мнение также высказал генерал-майор Вооруженных сил Австрии Бруно Гофбауэр. Он считает, что Украина сможет удержать Бахмут в течение нескольких дней и недель.
А вот по данным британской разведки, украинская оборона Бахмута находится под все более сильным давлением, там идут интенсивные бои. В городе разрушены два ключевых моста. По их данным, россияне и силы пвк "вагнера" смогли продвинуться к северным окрестностям города, которые являются рубежом, контролируемым Украиной, но уязвимы к атакам россии с трех сторон.
Удерживаемые Украиной пути снабжения города становятся все более ограниченными.
Что про оборону Бахмута говорят украинские военные и ОП
Украинские военные, которые находятся в Бахмуте, в своих соцсетях рассказывают, что по-прежнему ситуация в городе очень тяжелая, но украинские подразделения держат свои позиции и не дают оккупантам особо продвинуться вперед.
"Город действительно обстреливают, например, сегодня 6 марта, бьет артиллерия и минометы, чтобы продавить наши фланги. Однако пограничная служба Украины совместно с побратимами держат позиции, чтобы враг не зашел в город. Бахмут — это Украина", — рассказал один из них.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона запенил, что Силы обороны Украины продолжают держать оборону в Бахмуте, в город по-прежнему доставляются поставки, из него вывозят раненых.
И, наконец, точку в истории с отводом ВСУ из Бахмута поставила официальная новость с сайта Офиса президента, сделанная по результатам очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.
"Оценивая ход оборонной операции, президент задал вопрос Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому по поводу дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте", — говорится в сообщении.
Какая ситуация в Бахмуте по состоянию на сейчас
По словам украинского военного журналиста Юрия Бутусова, украинские войска держат большую часть города, включая центр. То, что из города выведены некоторые подразделения, скорее всего, говорит о ротации, а не является общим приказом на выход. Значительное количество войск продолжает вести боевые действия.
Однако врагу удалось захватить восточную часть города до реки Бахмутка. Основной удар россиян приходится как раз не на город, а с севера в обход города. Борьба развернулась за все еще существующий путь поставки, однако под обстрелами противника.
"Враг побуждает наши войска к выходу из Бахмута, создавая реальную угрозу окружения. Но поскольку он наступает медленно, украинское командование уверено в возможности некоторое время удерживать пути ухода, сбивая темп продвижения и нанося еще больше потерь россиянам", — уточнил Бутусов.
По мнению журналиста, сейчас содержание города для Украины в условиях ограниченного сообщения не выгодно с точки зрения тактики. Это вопрос стратегии — украинское командование будет удерживать город до последнего, как всегда. Мол, украинцы не оставляют города без длительного сопротивления.
К тому же, по словам Бутусова, каждый сражающийся в городе в невыгодных условиях надеется, что время этого героического сопротивления используется для создания надежных, хорошо оборудованных и замаскированных рубежей обороны для прикрытия Северска, Часового Яра, Константиновки, Дружковки, Словянска, Краматорска. Что на эти рубежи будут своевременно выведены боеспособные войска, которые надежно закрепятся и смогут разгромить врага.
"Украинские воины демонстрируют высокую боеспособность. И там, где есть эффективное управление, разведка, организация, обеспечение, минимальное количество боеприпасов для артиллерии и минометов, россиян удается разбить. Но поскольку эта война столкновение двух систем, только от одних солдат зависит не все", — подытожил Бутусов.
Когда ВСУ могут уйти из Бахмута. Версия эксперта
По словам военного обозревателя Александра Коваленко, сложная ситуация в Бахмуте будет наблюдаться еще долгое время. Ведь россияне задались целью — полностью захватить Бахмут в марте. Это программа максимум, а вот программы минимум у врага быть не может. Хотя выйти весной на административные границы Донецкой области им точно не удастся.
"В Бахмуте сложнее всего на севере. И не потому, что там находятся какие-то элитные вагнеровцы. Именно на север враг перегнал значительное количество сил и средств из других локаций и концентрирует там наибольший удар. Цель — зайти в город именно оттуда", — говорит Коваленко.
Однако ситуация, которая разворачивается вокруг Бахмута, напоминает качели. То есть если сегодня определенная трасса или дорога перерезаны, то завтра они снова могут быть под контролем Украины. А введение обороны в Бахмуте целесообразно, пока функционируют логистические артерии снабжения ВСУ. Это трасса через Ивановское, а также трасса через Хромово на Часов Яр.
"Да, они находятся под огневым влиянием, но это не физический контроль. К тому же дороги в Бахмут под огнем со стороны оккупантов уже не первый месяц. Но обеспечение и логистика продолжается. Поэтому пока работают дороги, оборона Бахмута может продолжаться, и достаточно успешно", — подытожил Коваленко.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил в понедельник, что город Бахмут имеет больше символическое значение, чем оперативное, и его падение не будет означать, что москва возобновила динамику своих военных усилий.
Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters