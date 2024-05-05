НАТО определило красные линии, по которым готов ввести войска в Украину, — Repubblica

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Thomas Peter

НАТО неофициально определило две "красные линии", по которым готово ввести войска в войну в Украине. Например, в случае привлечения третьих сторон.

Об этом сообщает Repubblica в воскресенье, 5 мая.

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"Красные линии" для ввода войск НАТО в Украину

В материале говорится, что пока не существует оперативных планов по отправке войск в Украину, и "красные линии", описанные ранее, следует рассматривать только как оценку возможных планов в случае чрезвычайных ситуаций, таких как вовлечение в войну в Украине третьих сторон.

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Первая "красная линия" направлена на случай прямого или опосредованного участия третьей стороны, например, в случае возможного прорыва на северо-западе Украины. Как отмечает издание, "это создало бы коридор между Украиной и Беларусью".

"Тактический вариант недавно признан вероятным несколькими аналитиками союзников. Тогда Минск был бы непосредственно включен в войну. Его войска и арсенал имели бы решающее значение для Москвы. И это обстоятельство могло только активизировать оборону в пользу Украины", — говорится в материале.

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Еще одна "красная линия" охватывает возможную военную провокацию против Прибалтики, Польши или целенаправленное нападение на Молдову.

"Это не обязательно вторжение, которое может произойти после наступления на Одессу, но и просто военный удар, чтобы проверить реакцию Запада", — говорится в сообщении.

В частности, это может стать попыткой проверить способность НАТО реагировать "в фазе возможной путаницы". Как указано в статье, сезон выборов в Европе и США "может заставить Кремль подумать, что НАТО отвлекается", однако Альянс не захочет мириться с такой агрессией.

Напомним, после двух лет полномасштабной российско-украинской войны ситуация на фронте остается напряженной, а члены НАТО задумываются, как изменить ситуацию в пользу Украины. Один из анализов, опубликованный Министерством обороны Эстонии, дает конкретный план относительно того, что именно нужно Украине для победы.

Также страны-союзники не предоставляют Украине все необходимое вооружение. Существующие поставки — медленные и сдержанные, поскольку никто не хочет провоцировать столкновения НАТО с Россией.