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НАТО определило красные линии, по которым готов ввести войска в Украину, — Repubblica

5 мая 2024 14:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
НАТО определило красные линии, по которым готов ввести войска в Украину, — Repubblica
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Thomas Peter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

НАТО неофициально определило две "красные линии", по которым готово ввести войска в войну в Украине. Например, в случае привлечения третьих сторон.

Об этом сообщает Repubblica в воскресенье, 5 мая.

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"Красные линии" для ввода войск НАТО в Украину

В материале говорится, что пока не существует оперативных планов по отправке войск в Украину, и "красные линии", описанные ранее, следует рассматривать только как оценку возможных планов в случае чрезвычайных ситуаций, таких как вовлечение в войну в Украине третьих сторон.

Что будет, если Беларусь примет участие в войне

Первая "красная линия" направлена на случай прямого или опосредованного участия третьей стороны, например, в случае возможного прорыва на северо-западе Украины. Как отмечает издание, "это создало бы коридор между Украиной и Беларусью".

"Тактический вариант недавно признан вероятным несколькими аналитиками союзников. Тогда Минск был бы непосредственно включен в войну. Его войска и арсенал имели бы решающее значение для Москвы. И это обстоятельство могло только активизировать оборону в пользу Украины", — говорится в материале.

Развитие событий, если РФ нападет на Молдову

Еще одна "красная линия" охватывает возможную военную провокацию против Прибалтики, Польши или целенаправленное нападение на Молдову.

"Это не обязательно вторжение, которое может произойти после наступления на Одессу, но и просто военный удар, чтобы проверить реакцию Запада", — говорится в сообщении.

В частности, это может стать попыткой проверить способность НАТО реагировать "в фазе возможной путаницы". Как указано в статье, сезон выборов в Европе и США "может заставить Кремль подумать, что НАТО отвлекается", однако Альянс не захочет мириться с такой агрессией.

Напомним, после двух лет полномасштабной российско-украинской войны ситуация на фронте остается напряженной, а члены НАТО задумываются, как изменить ситуацию в пользу Украины. Один из анализов, опубликованный Министерством обороны Эстонии, дает конкретный план относительно того, что именно нужно Украине для победы.

Также страны-союзники не предоставляют Украине все необходимое вооружение. Существующие поставки — медленные и сдержанные, поскольку никто не хочет провоцировать столкновения НАТО с Россией.

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