Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Нацгвардии рассказали об огромных потерях "вагнеровцев" arrow

В Нацгвардии рассказали об огромных потерях "вагнеровцев"

30 апреля 2023 08:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Нацгвардии рассказали об огромных потерях "вагнеровцев"
Наемник из ЧВК "Вагнер" на территории Бахмута. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российская частная военная компания "Вагнер" понесла огромные потери. "Вагнерцевцам" некем воевать, а трупы своих убитых коллег они не забирают с поля боя.

Об этом пресс-офицер бригады Нацгвардии "Червона калина" Николай Коваль заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

Читайте также:

Потери ЧВК Пригожина

По словам Николая Коваля, украинские защитники нанесли частной военной компании "Вагнер" огромные потери.

"Столько, сколько мы нанесли им потери... Им уже нет, откуда брать людей. Реально очень много у них потерь", — подчеркнул пресс-офицер бригады Нацгвардии.

Россияне не забирают трупы

Коваль добавил, что поля усеяны убитыми наемниками ЧВК "Вагнер".

Но при этом российская сторона не спешит забирать их.

"И воевать (у россиян. — Ред.) уже некому", — отметил представитель Нацгвардии.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пригрозил главе минобороны РФ Сергею Шойгу. Он заявил, что выведет боевиков ЧВК из Бахмута в случае отсутствия боеприпасов.

Пригожин подчеркнул, что запасов "осталось на несколько дней", поэтому они либо покинут город, либо их "оставят погибать".

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Защитники должны вернуться домой: одесские волонтеры готовятся к экспедиции по поиску тел погибших

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас