В Нацгвардии рассказали об огромных потерях "вагнеровцев"

Наемник из ЧВК "Вагнер" на территории Бахмута. Фото: росСМИ

Российская частная военная компания "Вагнер" понесла огромные потери. "Вагнерцевцам" некем воевать, а трупы своих убитых коллег они не забирают с поля боя.

Об этом пресс-офицер бригады Нацгвардии "Червона калина" Николай Коваль заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

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По словам Николая Коваля, украинские защитники нанесли частной военной компании "Вагнер" огромные потери.

"Столько, сколько мы нанесли им потери... Им уже нет, откуда брать людей. Реально очень много у них потерь", — подчеркнул пресс-офицер бригады Нацгвардии.

Россияне не забирают трупы

Коваль добавил, что поля усеяны убитыми наемниками ЧВК "Вагнер".

Но при этом российская сторона не спешит забирать их.

"И воевать (у россиян. — Ред.) уже некому", — отметил представитель Нацгвардии.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пригрозил главе минобороны РФ Сергею Шойгу. Он заявил, что выведет боевиков ЧВК из Бахмута в случае отсутствия боеприпасов.

Пригожин подчеркнул, что запасов "осталось на несколько дней", поэтому они либо покинут город, либо их "оставят погибать".