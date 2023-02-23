Сколько единиц техники окупантов затрофеили за год войны — в Нацгвардии рассказали

Уничтоженная техника окупантов

За год войны подразделения Нацгвардии "затрофеили" более 100 единиц вражеской техники. В их числе танки, бронированные машины и другая техника.

Об этом во время брифинга в Military media center заявил заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович.

Сколько единиц техники окупантов затрофеили за год войны

"За год ведения боевых действий российская федерация "представила" Национальной гвардии Украины в постоянное пользование на безвозмездной основе более 100 единиц военной техники, в том числе танки, БМП, БТР, МТЛБ, а также автомобильная техника, артиллерийское и стрелковое вооружение", — рассказал он.

Также Уршалович добавил, что министерство обороны страны агрессора подтвердило репутацию надежного поставщика вооружения и боевой техники Силам обороны Украины.

"Воины-гвардейцы мужественно и профессионально обороняют Украину уже с помощью "затрофеиной" вражеской техники", — подчеркнул Уршалович.

Напомним, Украина отправила в Германию, Литву, Латвию и Эстонию трофейные российские танки. Их покажут на годовщину вторжения России в Украину.