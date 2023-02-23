Сколько единиц техники окупантов затрофеили за год войны — в Нацгвардии рассказали

В Нацгвардии рассказали, сколько единиц техники окупантов "затрофеили" за год войны
За год войны подразделения Нацгвардии "затрофеили" более 100 единиц вражеской техники. В их числе танки, бронированные машины и другая техника.
Об этом во время брифинга в Military media center заявил заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович.
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Сколько единиц техники окупантов затрофеили за год войны
"За год ведения боевых действий российская федерация "представила" Национальной гвардии Украины в постоянное пользование на безвозмездной основе более 100 единиц военной техники, в том числе танки, БМП, БТР, МТЛБ, а также автомобильная техника, артиллерийское и стрелковое вооружение", — рассказал он.
Также Уршалович добавил, что министерство обороны страны агрессора подтвердило репутацию надежного поставщика вооружения и боевой техники Силам обороны Украины.
"Воины-гвардейцы мужественно и профессионально обороняют Украину уже с помощью "затрофеиной" вражеской техники", — подчеркнул Уршалович.
Напомним, Украина отправила в Германию, Литву, Латвию и Эстонию трофейные российские танки. Их покажут на годовщину вторжения России в Украину.