Скільки одиниць техніки окупантів затрофеїли за рік війни — у Нацгвардії розповіли

Знищена техніка окупантів

За рік війни підрозділи Нацгвардії "затрофеїли" понад 100 одиниць ворожої техніки. Серед них танки, броньовані машини та інша техніка.

Про це під час брифінгу в Military media center заявив заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович.

Скільки одиниць техніки окупантів затрофеїли за рік війни

"За рік ведення бойових дій російська федерація "презентувала" Національній гвардії України у постійне користування на безоплатній основі понад 100 одиниць військової техніки, серед них танки, БМП, БТР, МТЛБ а також автомобільна техніка, артилерійське та стрілецьке озброєння", — розповів він.

Також Уршалович додав, що міністерство оборони країни агресора підтвердило репутацію надійного постачальника озброєння і бойової техніки Силам оборони України.

"Воїни-гвардійці мужньо та професійно обороняють Україну вже за допомогою "затрофеїної" ворожої техніки", — підкреслив Уршалович.

Нагадаємо, Україна відправила до Німеччини, Литви, Латвії та Естонії трофейні російські танки. Їх покажуть на роковини вторгнення рф в Україну.