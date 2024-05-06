В Нидерландах назвали четкие сроки первых поставок F-16 в Украину

Истребитель F-16. Фото: armyinform.com.ua

Нидерланды намерены начать поставки истребителей F-16 в Украину этой осенью. Ранее нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен анонсировала планы передачи Украины 24 многоцелевых истребителей F-16.

Об этом заявила Кайса Оллонгрен во время совместной пресс-конференции с литовским коллегой в Вильнюсе, отвечая на вопросы от представителя Delfi.

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Передача Украине истребителей F-16

"У нас все расписано по проекту, который заключается в обучении украинских пилотов, подготовке обслуживающего персонала и передаче самих самолетов. У нас по плану учебный центр в Румынии, где мы также помогаем начать обучение украинцев. Сейчас они проходят обучение в Дании, США и других странах", - заявила Оллонгрен.

Министр обороны Нидерландов отметила, что если союзникам придерживаться заданного курса и в Украине все будет функционировать должным образом, то ожидается, что Дания начнет поставки первых самолетов уже этим летом, а Нидерланды планируют присоединиться к этим поставкам с осени.

"Поэтому после лета и дальше их партиями будут перебрасывать в Украину", — добавила министр.

Напомним, что Воздушные силы Украины продемонстрировали истребители F-16, которые передадут Украине. На них уже нанесены украинские опознавательные знаки.

Ранее в Воздушных силах рассказали, как будут защищать F-16 от российских атак.

Также мы говорили, что Украина может ожидать получения новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot от Германии не раньше конца июня этого года. Это может совпасть с передачей истребителей F-16.