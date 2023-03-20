В Нидерландах неизвестный нарисовал букву "Z" на одном из танков рф, который привезли на выставку
Неизвестные нарисовали белой краской букву "Z" на одном из танков рф в Нидерландах. Как известно, этот танк был на войне в Украине и привезен в страну, чтобы показать, как выглядит агрессия кремля.
Об этом пишет De Gelderlander.
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Отметим, что буква "Z" — один из символов российского вторжения в Украину. Именно такой знак появился на одном из танков рф, привезенных в нидерландский Музей свободы.
Символика оккупантов появилась в воскресенье, 19 марта, во второй половине дня. В свою очередь, сотрудники музея как можно быстрее смыли краску и сообщили об этом в полицию.
"Это наказывается. Это исторический объект, который мы получили на правах аренды. Мы рассматриваем меры по этому поводу", — сказали в музее.
Отметим, что на площади перед Музеем Свободы в городе Грусбеке расположен поврежденный российский танк Т-72Б и изрешечена пулями украинская карета скорой помощи. Их установили, чтобы показать населению настоящее лицо кремля.
Напомним, недавно мы писали, что в Украину прибыли первые французские танки AMX-10 RC.
Кроме того, в скором времени Швеция передаст Украине десять танков Leopard 2 и средства противовоздушной обороны.