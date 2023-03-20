В Нидерландах неизвестный нарисовал букву "Z" на одном из танков рф, который привезли на выставку

Российский танк недавно установили в нидерландском городе Грусбек

Неизвестные нарисовали белой краской букву "Z" на одном из танков рф в Нидерландах. Как известно, этот танк был на войне в Украине и привезен в страну, чтобы показать, как выглядит агрессия кремля.

Об этом пишет De Gelderlander.

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Отметим, что буква "Z" — один из символов российского вторжения в Украину. Именно такой знак появился на одном из танков рф, привезенных в нидерландский Музей свободы.

Символика оккупантов появилась в воскресенье, 19 марта, во второй половине дня. В свою очередь, сотрудники музея как можно быстрее смыли краску и сообщили об этом в полицию.

"Это наказывается. Это исторический объект, который мы получили на правах аренды. Мы рассматриваем меры по этому поводу", — сказали в музее.

Отметим, что на площади перед Музеем Свободы в городе Грусбеке расположен поврежденный российский танк Т-72Б и изрешечена пулями украинская карета скорой помощи. Их установили, чтобы показать населению настоящее лицо кремля.

Напомним, недавно мы писали, что в Украину прибыли первые французские танки AMX-10 RC.

Кроме того, в скором времени Швеция передаст Украине десять танков Leopard 2 и средства противовоздушной обороны.