У Нідерландах невідомий намалював літеру "Z" на одному з танків рф, який привезли на виставку

Російський танк нещодавно встановили в нідерландському місті Грусбек

Невідомі намалювали білою фарбою літеру "Z" на одному з танків рф у Нідерландах. Як відомо, цей танк був на війні в Україні і привезений до країни, аби показати як виглядає агресія кремля.

Про це пише De Gelderlander.

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Зазначимо, що літера "Z" — це одна із символів російського вторгнення в Україну. Саме такий знак з'явився на одному з танків рф, що були привезені до нідерландського Музею свободи.

Символіка окупантів з'явилася в неділю, 19 березня, у другій половині дня. Своєю чергою, співробітники музею якнайшвидше змили фарбу і повідомили про це у поліцію.

"Це карається. Це історичний об'єкт, який ми отримали на правах оренди. Ми розглядаємо заходи щодо цього", — сказали в музеї.

Зазначимо, що на площі перед Музеєм Свободи у місті Грусбеку розміщено пошкоджений російський танк Т-72Б і зрешечена кулями українська карета швидкої допомоги. Їх встановили, аби показати населенню справжнє обличчя кремля.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що до України прибули перші французькі танки AMX-10 RC.

Окрім того, незабаром Швеція передасть Україні десять танків Leopard 2 та засоби протиповітряної оборони.