Сегодня Никополь снова оказался под атакой вражеских дронов

Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские захватчики в понедельник, 10 июня, в очередной раз обстреляли Никополь Днепропетровской области. Для атаки на город враг применил дрон-камикадзе.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Атака на Никополь 10 июня

"В Никополе из-за атаки вражеской дроны пострадал 45-летний мужчина. У него осколочные ранения", — говорится в сообщении.

Лысак уточнил, что пострадавшему оказали медицинскую помощь, он будет лечиться амбулаторно. Также в результате атаки был разбит микроавтобус.

Сейчас уточняется информация о том, какой еще ущерб был нанесен из-за вражеской атаки на Никополь.

Скриншот поста Лысака

Напомним, 8 июня российские войска использовали дроны-камикадзе и артиллерию для ударов по Никополю. В результате обстрелов повреждены коммунальное предприятие, пять частных домов, гараж и линия электропередач.

Также мы писали, что из-за вражеского удара по Днепропетровщине погиб один человек, есть разрушение гражданских объектов.