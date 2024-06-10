Сегодня Никополь снова оказался под атакой вражеских дронов

В Никополе сегодня раздавались взрывы — враг атаковал город дроном, есть раненый
Российские захватчики в понедельник, 10 июня, в очередной раз обстреляли Никополь Днепропетровской области. Для атаки на город враг применил дрон-камикадзе.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Атака на Никополь 10 июня
"В Никополе из-за атаки вражеской дроны пострадал 45-летний мужчина. У него осколочные ранения", — говорится в сообщении.
Лысак уточнил, что пострадавшему оказали медицинскую помощь, он будет лечиться амбулаторно. Также в результате атаки был разбит микроавтобус.
Сейчас уточняется информация о том, какой еще ущерб был нанесен из-за вражеской атаки на Никополь.
Напомним, 8 июня российские войска использовали дроны-камикадзе и артиллерию для ударов по Никополю. В результате обстрелов повреждены коммунальное предприятие, пять частных домов, гараж и линия электропередач.
Также мы писали, что из-за вражеского удара по Днепропетровщине погиб один человек, есть разрушение гражданских объектов.
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