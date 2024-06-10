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В Никополе сегодня раздавались взрывы — враг атаковал город дроном, есть раненый

10 июня 2024 15:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Сегодня Никополь снова оказался под атакой вражеских дронов
Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в понедельник, 10 июня, в очередной раз обстреляли Никополь Днепропетровской области. Для атаки на город враг применил дрон-камикадзе.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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"В Никополе из-за атаки вражеской дроны пострадал 45-летний мужчина. У него осколочные ранения", — говорится в сообщении.

Лысак уточнил, что пострадавшему оказали медицинскую помощь, он будет лечиться амбулаторно. Также в результате атаки был разбит микроавтобус.

Сейчас уточняется информация о том, какой еще ущерб был нанесен из-за вражеской атаки на Никополь.

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Скриншот поста Лысака

Напомним, 8 июня российские войска использовали дроны-камикадзе и артиллерию для ударов по Никополю. В результате обстрелов повреждены коммунальное предприятие, пять частных домов, гараж и линия электропередач.

Также мы писали, что из-за вражеского удара по Днепропетровщине погиб один человек, есть разрушение гражданских объектов.

российские войска
Днепропетровская область
обстрелы
война в Украине
беспилотники
Никополь
атака

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