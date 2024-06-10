Сьогодні Нікополь знову опинився під атакою ворожих дронів

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські загарбники у понеділок, 10 червня, вкотре обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Для атаки на місто ворог застосував дрон-камікадзе.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"У Нікополі через атаку ворожого дрону постраждав 45-річний чоловік. У нього осколкові поранення", — йдеться у повідомленні.

Лисак уточнив, що постраждалому надали медичну допомогу, він лікуватиметься амбулаторно. Також внаслідок атаки був потрощений мікроавтобус.

Наразі уточнюється інформація про те, яких ще збитків було завдано через ворожу атаку на Нікополь.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, 8 червня російські війська використав дрони-камікадзе та артилерію для ударів по Нікополю. Внаслідок обстрілів пошкоджено комунальне підприємство, п'ять приватних будинків, гараж та лінію електропередач.

Також ми писали, що через ворожий удар по Дніпропетровщині загинула одна людина, є руйнування цивільних об'єктів.