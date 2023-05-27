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У Німеччині розпочалися навчання українських військових на танках Abrams

27 травня 2023 14:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Німеччині розпочалися навчання українських військових на танках Abrams
Танк Abrams M1. Фото: Wikimedia Commons
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Німеччині перша група з близько 400 українських військових розпочала навчатися використовувати американські танки Abrams M1. Загалом тренування триватиме 10-12 тижнів.

Про це заявив речник Пентагону підполковник Гаррон Гарн, передає The New York Times.

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Гарн розповів, що для близько 200 українських військовослужбовців розпочався загальновійськовий інструктаж. Він проходить у Графенворі та Хоенфельсі.

"Цей інструктаж включає базові солдатські завдання, такі як влучна стрільба та медичні навички, а також тренування на рівні взводу та роти, а згодом і більш масштабні навчання за участю батальйонів, які протистоять один одному", — каже речник.

Ще 200 українських військовослужбовців почали тренуватися як заправляти та обслуговувати танки Abrams M1.

Нагадаємо, до Німеччини Сполучені Штати Америки  доправили 31 танк Abrams, які використовуватимуть для навчання військових Збройних Сил України. У Пентагоні при цьому запевнили, що ці танки на фронт не поїдуть.

Також ми писали, що навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 вже розпочинає Данія. Як передбачається, вітчизняні пілоти зможуть опанувати винищувач за кілька місяців. Під час візиту до Данії Руслан Стефанчук провів перемовини щодо військової та фінансової підтримки України. І найважливіше, що він там почув було те, що Данія вже починає готувати українських пілотів використовувати F-16.

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