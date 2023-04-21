В Германии рассказали, сколько военных ВСУ уже прошли обучение от западных партнеров

Украинские военные на учениях. Фото: Минобороны Украины

Западные партнеры с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину обучают бойцов ВСУ. В общей сложности они подготовили уже более 60 тысяч украинских защитников.

Об этом рассказал депутат немецкого Бундестага от консервативной партии ХДС Родерих Кизеветтер, передает ZDF.

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Кизеветтер сообщил, что большинство военных должны вернуться примерно в мае-июне.

Он назвал украинских бойцов очень изобретательными, особенно в вопросах, касающихся разведывательной сети.

"Мы здесь можем поучиться", — подчеркнул Кизеветтер.

Министр обороны Германии Борис Писториус добавил, что его страна оказывает наибольшую помощь в вопросе подготовки украинских военных, особенно командного и сержантского состава.

Напомним, британские и нидерландские морпехи проводят занятия по ведению позиционных (траншейных) боевых действий для украинских бойцов. Правильные умения могут спасти жизнь десятков людей во время боя.

Также мы писали, что в Польше команда канадских военных саперов учит украинских защитников навыкам преодоления минной угрозы на поле боя. Учения продолжаются в рамках учебной операции Вооруженных сил Канады UNIFIER.

Добавим, вторая группа украинских артиллеристов закончила обучение на самоходных артиллерийских установках AS90 в Великобритании. О поставках этих гаубиц для Украины Великобритания объявила в начале этого года.