В Германии рассказали, сколько военных ВСУ уже прошли обучение от западных партнеров
Западные партнеры с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину обучают бойцов ВСУ. В общей сложности они подготовили уже более 60 тысяч украинских защитников.
Об этом рассказал депутат немецкого Бундестага от консервативной партии ХДС Родерих Кизеветтер, передает ZDF.
Более 60 тысяч бойцов ВСУ прошли обучение
Кизеветтер сообщил, что большинство военных должны вернуться примерно в мае-июне.
Он назвал украинских бойцов очень изобретательными, особенно в вопросах, касающихся разведывательной сети.
"Мы здесь можем поучиться", — подчеркнул Кизеветтер.
Министр обороны Германии Борис Писториус добавил, что его страна оказывает наибольшую помощь в вопросе подготовки украинских военных, особенно командного и сержантского состава.
Напомним, британские и нидерландские морпехи проводят занятия по ведению позиционных (траншейных) боевых действий для украинских бойцов. Правильные умения могут спасти жизнь десятков людей во время боя.
Также мы писали, что в Польше команда канадских военных саперов учит украинских защитников навыкам преодоления минной угрозы на поле боя. Учения продолжаются в рамках учебной операции Вооруженных сил Канады UNIFIER.
Добавим, вторая группа украинских артиллеристов закончила обучение на самоходных артиллерийских установках AS90 в Великобритании. О поставках этих гаубиц для Украины Великобритания объявила в начале этого года.