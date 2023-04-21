У Німеччині розповіли, скільки військових ЗСУ вже пройшли навчання від західних партнерів
Західні партнери з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну навчають бійців ЗСУ. Загалом вони підготували вже понад 60 тисяч українських захисників.
Про це розповів депутат німецького Бундестагу від консервативної партії ХДС Родеріх Кізеветтер, передає ZDF.
Понад 60 тисяч бійців ЗСУ пройшли навчання
Кізеветтер повідомив, що більшість військових повинні повернутися приблизно в травні-червні.
Він назвав українських бійців дуже винахідливими, особливо в питаннях, що стосуються розвідувальної мережі.
"Ми тут можемо повчитися", — наголосив Кізеветтер.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус додав, що його країна надає найбільшу допомогу в питанні підготовки український військових, особливо командного та сержантського складу.
Нагадаємо, британські та нідерландські морпіхи проводять заняття з ведення позиційних (траншейних) бойових дій для українських бійців. Правильні вміння можуть врятувати життя десятків людей під час бою.
Також ми писали, що у Польщі команда канадських військових саперів навчає українських захисників навичкам подолання мінної загрози на полі бою. Навчання тривають в рамках навчальної операції Збройних Сил Канади UNIFIER.
Додамо, друга група українських артилеристів закінчила навчання на самохідних артилерійських установках AS90 у Великій Британії. Про постачання цих гаубиць для України Велика Британія оголосила на початку цього року.