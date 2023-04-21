У Німеччині розповіли, скільки військових ЗСУ вже пройшли навчання від західних партнерів

Українські військові на навчаннях. Фото: Міноборони України

Західні партнери з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну навчають бійців ЗСУ. Загалом вони підготували вже понад 60 тисяч українських захисників.

Про це розповів депутат німецького Бундестагу від консервативної партії ХДС Родеріх Кізеветтер, передає ZDF.

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Кізеветтер повідомив, що більшість військових повинні повернутися приблизно в травні-червні.

Він назвав українських бійців дуже винахідливими, особливо в питаннях, що стосуються розвідувальної мережі.

"Ми тут можемо повчитися", — наголосив Кізеветтер.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус додав, що його країна надає найбільшу допомогу в питанні підготовки український військових, особливо командного та сержантського складу.

Нагадаємо, британські та нідерландські морпіхи проводять заняття з ведення позиційних (траншейних) бойових дій для українських бійців. Правильні вміння можуть врятувати життя десятків людей під час бою.

Також ми писали, що у Польщі команда канадських військових саперів навчає українських захисників навичкам подолання мінної загрози на полі бою. Навчання тривають в рамках навчальної операції Збройних Сил Канади UNIFIER.

Додамо, друга група українських артилеристів закінчила навчання на самохідних артилерійських установках AS90 у Великій Британії. Про постачання цих гаубиць для України Велика Британія оголосила на початку цього року.