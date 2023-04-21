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У Німеччині розповіли, скільки військових ЗСУ вже пройшли навчання від західних партнерів

21 квітня 2023 08:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Німеччині розповіли, скільки військових ЗСУ вже пройшли навчання від західних партнерів
Українські військові на навчаннях. Фото: Міноборони України
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Західні партнери з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну навчають бійців ЗСУ. Загалом вони підготували вже понад 60 тисяч українських захисників.

Про це розповів депутат німецького Бундестагу від консервативної партії ХДС Родеріх Кізеветтер, передає ZDF.

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Понад 60 тисяч бійців ЗСУ пройшли навчання

Кізеветтер повідомив, що більшість військових повинні повернутися приблизно в травні-червні. 

Він назвав українських бійців дуже винахідливими, особливо в питаннях, що стосуються розвідувальної мережі.

"Ми тут можемо повчитися", — наголосив Кізеветтер.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус додав, що його країна надає найбільшу допомогу в питанні підготовки український військових, особливо командного та сержантського складу.

Нагадаємо, британські та нідерландські морпіхи проводять заняття з ведення позиційних (траншейних) бойових дій для українських бійців. Правильні вміння можуть врятувати життя десятків людей під час бою.

Також ми писали, що у Польщі команда канадських військових саперів навчає українських захисників навичкам подолання мінної загрози на полі бою. Навчання тривають в рамках навчальної операції Збройних Сил Канади UNIFIER.

Додамо, друга група українських артилеристів закінчила навчання на самохідних артилерійських установках AS90 у Великій Британії. Про постачання цих гаубиць для України Велика Британія оголосила на початку цього року.

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