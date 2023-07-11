Германия отказалась передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Reuters

В Германии выступили против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Это также подтвердил министр обороны Борис Писториус во время саммита НАТО.

Об этом сообщает местное немецкое издание Handelsblatt.

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"Если отдельные партнеры это делают, это их суверенное решение. Мы не намерены менять свою позицию", — сказал Писториус во время саммита НАТО.

И добавил, что критика в сторону Германии за отказ передачи ракет нецелесообразна. По его словам, страна является вторым крупнейшим поклонником Украины после США.

"ПВО Украины была бы немыслима без нас", — подчеркнем министр.

Напомним, Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Добавим, что компания Rheinmetall из Германии планирует открыть завод бронетехники в Украине в течение следующих 12 недель .