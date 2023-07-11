Германия отказалась передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus

В Германии отказались передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus
В Германии выступили против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Это также подтвердил министр обороны Борис Писториус во время саммита НАТО.
Об этом сообщает местное немецкое издание Handelsblatt.
Германия не передаст Украине крылатые ракеты
"Если отдельные партнеры это делают, это их суверенное решение. Мы не намерены менять свою позицию", — сказал Писториус во время саммита НАТО.
И добавил, что критика в сторону Германии за отказ передачи ракет нецелесообразна. По его словам, страна является вторым крупнейшим поклонником Украины после США.
"ПВО Украины была бы немыслима без нас", — подчеркнем министр.
Напомним, Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита НАТО в Вильнюсе.
Добавим, что компания Rheinmetall из Германии планирует открыть завод бронетехники в Украине в течение следующих 12 недель .