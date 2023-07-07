Германия выступила против передачи Украине кассетных боеприпасов

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото: Reuters

Германия выступает против передачи Украине кассетных боеприпасов. Такое заявление было сделано на основании того, что страна является участником Конвенции о кассетных боеприпасах.

Об этом заявила министер иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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Германия против передачи кассетных боеприпасов Украине

По словам Бербок, данная Конвенция для Германии "является действующей". Поэтому государство выступает против передачи боеприпасов такого типа.

"Я следила за сообщениями СМИ. Для нас как для государства-участника соглашение в Осло действует", — сказала Бербок.

Соглашение в Осло

Известно, что соглашение было подписано в Осло (Норвегия) в 2008 году.

Согласно документу, запрещается использование, накопление, производство и передача кассетных боеприпасов.

Напомним, Байден одобрил передачу кассетных боеприпасов Украине. Об изъятии оружия из запасов объявят сегодня, 7 июля.

Добавим, что Чехия передаст Украине вертолеты и 100 тысяч единиц амуниции. Также страна примет участие в обучении украинских пилотов на F-16.