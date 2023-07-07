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В Германии выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов

7 июля 2023 15:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Германия выступила против передачи Украине кассетных боеприпасов
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Германия выступает против передачи Украине кассетных боеприпасов. Такое заявление было сделано на основании того, что страна является участником Конвенции о кассетных боеприпасах.

Об этом заявила министер иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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По словам Бербок, данная Конвенция для Германии "является действующей". Поэтому государство выступает против передачи боеприпасов такого типа.

"Я следила за сообщениями СМИ. Для нас как для государства-участника соглашение в Осло действует", — сказала Бербок.

Соглашение в Осло

Известно, что соглашение было подписано в Осло (Норвегия) в 2008 году.

Согласно документу, запрещается использование, накопление, производство и передача кассетных боеприпасов.

Напомним, Байден одобрил передачу кассетных боеприпасов Украине. Об изъятии оружия из запасов объявят сегодня, 7 июля.

Добавим, что Чехия передаст Украине вертолеты и 100 тысяч единиц амуниции. Также страна примет участие в обучении украинских пилотов на F-16.

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