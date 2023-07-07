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У Німеччині виступили проти передачі Україні касетних боєприпасів

7 липня 2023 15:54
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Козюк Тетяна
редактор
Німеччина виступила проти передачі Україні касетних боєприпасів
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Німеччина виступає проти передачі Україні касетних боєприпасів. Таку заяву зробили на підставі того, що країна є учасницею Конвенції про касетні боєприпаси.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

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За словами Бербок, дана Конвенція для Німеччини "є чинною". Тому, держава виступає проти передачі боєприпасів такого типу. 

"Я стежила за повідомленнями ЗМІ. Для нас як для держави-учасниці угода в Осло є чинною", — сказала Бербок. 

Угода в Осло

Відомо, що угода була підписана в Осло (Норвегія) у 2008 році. 

Згідно з документом забороняється використання, накопичення, виробництво і передача касетних боєприпасів. 

Нагадаємо, Байден схвалив передачу касетних боєприпасів Україні. Про вилучення зброї із запасів оголосять сьогодні, 7 липня.

Додамо, що Чехія передасть Україні гелікоптери та 100 тисяч одиниць амуніції. Також країна візьме участь у навчанні українських пілотів на F-16.

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