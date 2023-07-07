Німеччина виступила проти передачі Україні касетних боєприпасів

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок. Фото: Reuters

Німеччина виступає проти передачі Україні касетних боєприпасів. Таку заяву зробили на підставі того, що країна є учасницею Конвенції про касетні боєприпаси.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

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За словами Бербок, дана Конвенція для Німеччини "є чинною". Тому, держава виступає проти передачі боєприпасів такого типу.

"Я стежила за повідомленнями ЗМІ. Для нас як для держави-учасниці угода в Осло є чинною", — сказала Бербок.

Угода в Осло

Відомо, що угода була підписана в Осло (Норвегія) у 2008 році.

Згідно з документом забороняється використання, накопичення, виробництво і передача касетних боєприпасів.

Нагадаємо, Байден схвалив передачу касетних боєприпасів Україні. Про вилучення зброї із запасів оголосять сьогодні, 7 липня.

Додамо, що Чехія передасть Україні гелікоптери та 100 тисяч одиниць амуніції. Також країна візьме участь у навчанні українських пілотів на F-16.