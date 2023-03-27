В ряде областей объявлена воздушная тревога: в сторону Киевщины летят вражеские дроны

Власти Киевщины предупреждают об угрозе

В части областей Украины вечером, 27 марта, объявлена воздушная тревога. Мониторинговые группы сообщают, что в Черниговской области зафиксированы вражеские дроны, которые летят в сторону Киевщины.

Об угрозе атаки сообщает и Киевская областная военная администрация.

Что известно

"Киевщина! Угроза атаки вражеских дронов! Перейдите в укрытие и другие безопасные места. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте информационную тишину", — говорится в сообщении.

По состоянию на эту минуту карта воздушных тревог выглядит так.

Напомним, в ночь на 22 марта в городе Ржищеве в Киевской области вражеские дроны попали в здание двух общежитий и учебного корпуса.

В результате атаки погибли девять человек.

Из подвала атакованного дронами общежития в Ржищеве эвакуировали более 200 человек.