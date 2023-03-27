В ряде областей объявлена воздушная тревога: в сторону Киевщины летят вражеские дроны
В части областей Украины вечером, 27 марта, объявлена воздушная тревога. Мониторинговые группы сообщают, что в Черниговской области зафиксированы вражеские дроны, которые летят в сторону Киевщины.
Об угрозе атаки сообщает и Киевская областная военная администрация.
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Что известно
"Киевщина! Угроза атаки вражеских дронов! Перейдите в укрытие и другие безопасные места. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте информационную тишину", — говорится в сообщении.
По состоянию на эту минуту карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, в ночь на 22 марта в городе Ржищеве в Киевской области вражеские дроны попали в здание двух общежитий и учебного корпуса.
В результате атаки погибли девять человек.
Из подвала атакованного дронами общежития в Ржищеве эвакуировали более 200 человек.