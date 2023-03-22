З підвалу атакованого дронами гуртожитку у Ржищеві евакуювали понад 200 людей

Внаслідок нічної атаки загинуло четверо людей

У Ржищеві на Київщині, куди влучили кілька ворожих дронів, продовжуються пошуково-рятувальні роботи. З підвалу гуртожитку евакуювали понад 200 людей.

Про це журналістам розповів голова Національної поліції області Андрій Нєбитов.

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Як відомо, у ніч на 22 березня окупанти випустили по Київщині ворожі дрони. Деякі з них влучили у гуртожиток у Ржищеві. Як наслідок, четверо цивільних загинуло, ще 20 — перебувають у лікарні.

Багато хто з мешканців спустився до підвалу, саме це врятувало їм життя.

"Більшість людей спустилися у підвал. Коли ми приїхали вночі, то чули крики. З підвалу евакуювали понад 200 осіб. Але не всі люди були в укритті, дехто залишився на поверхах, тому проводиться пошуково-рятувальна операція", — повідомили правоохоронці.

Загалом наразі відомо про чотирьох загиблих. Серед них чоловік, який мешкав у гуртожитку з родиною. Його сина доставили до лікарні. А також загинув водій швидкої, який приїхав на місце трагедії під час третьої атаки дронів.

Нагадаємо, раніше на масовану дронову атаку відреагував Президент Володимир Зеленський. Він заявив, що кожного разу, коли хтось намагається почути слово "мир" у москві, там дається черговий злочинний наказ — атакувати мирне населення України.