Ракета летит в небе. Фото: google.com

По Украине ночью, 17 июля, распространяется воздушная тревога. Пока "покраснели" несколько областей. Также есть угроза баллистического вооружения.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога ночью 17 июля

Обновлено 00:51. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, в частности, в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения в Кировоградской, Запорожской, Полтавской и Донецкой областях.

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