В ряде областей воздушная тревога: угроза баллистики
17 июля 2023 00:50
обновлено: 00:54
Ракета летит в небе. Фото: google.com
По Украине ночью, 17 июля, распространяется воздушная тревога. Пока "покраснели" несколько областей. Также есть угроза баллистического вооружения.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Воздушная тревога ночью 17 июля
Обновлено 00:51. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, в частности, в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.
Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения в Кировоградской, Запорожской, Полтавской и Донецкой областях.
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