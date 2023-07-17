У низці областей повітряна тривога: загроза балістики

Ракета летить у небі. Фото: google.com

Україною вночі, 17 липня, шириться повітряна тривога. Наразі "почервоніли" калька областей. Також є загроза балістичного озброєння.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Оновлено 00:51. У низці областей України оголошено повітряну тривогу, зокрема в Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Також Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння в Кіровоградській, Запорізькій, Полтавській та Донецькій областях.