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У низці областей повітряна тривога: загроза балістики

17 липня 2023 00:50
оновлено: 00:54
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Інна Буряк
редактор
У низці областей повітряна тривога: загроза балістики
Ракета летить у небі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Україною вночі, 17 липня, шириться повітряна тривога. Наразі "почервоніли" калька областей. Також є загроза балістичного озброєння.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 00:51. У низці областей України оголошено повітряну тривогу, зокрема в Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Також Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння в Кіровоградській, Запорізькій, Полтавській та Донецькій областях.

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