В ряде областей Украины снова объявили воздушную тревогу — что известно

Ракета в небе. Фото: EPA

Воздушную тревогу в ряде областей Украины объявили утром, 6 мая. Речь идет о Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!" — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, ночью россияне нанесли авиационный удар по Сумской области. Целью врага стали энергетические объекты.

Также российские оккупанты в ночь на 6 мая снова атаковали Украину. Для очередного обстрела враг запустил 13 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 с северного направления.