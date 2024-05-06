В ряде областей Украины снова объявили воздушную тревогу — что известно
Воздушную тревогу в ряде областей Украины объявили утром, 6 мая. Речь идет о Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушная тревога в Украине
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!" — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, ночью россияне нанесли авиационный удар по Сумской области. Целью врага стали энергетические объекты.
Также российские оккупанты в ночь на 6 мая снова атаковали Украину. Для очередного обстрела враг запустил 13 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 с северного направления.
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