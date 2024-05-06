У низці областей України знову оголосили повітряну тривогу — що відомо
Повітряну тривогу у низці областей України оголосили зранку, 6 травня. Йдеться про Чернігівську, Сумську, Харківську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Донецьку та Запорізьку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Повітряна тривога в Україні
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!" — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вночі росіяни завдали авіаційного удару по Сумщині. Ціллю ворога стали енергетичні об'єкти.
Також російські окупанти у ніч на 6 травня знову атакували Україну. Для чергового обстрілу ворог запустив 13 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 з північного напрямку.
Читайте Новини.LIVE!