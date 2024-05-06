У низці областей України знову оголосили повітряну тривогу — що відомо

Ракета в небі. Фото: EPA

Повітряну тривогу у низці областей України оголосили зранку, 6 травня. Йдеться про Чернігівську, Сумську, Харківську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Донецьку та Запорізьку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!" — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вночі росіяни завдали авіаційного удару по Сумщині. Ціллю ворога стали енергетичні об'єкти.

Також російські окупанти у ніч на 6 травня знову атакували Україну. Для чергового обстрілу ворог запустив 13 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 з північного напрямку.