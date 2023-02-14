У Новій Каховці партизани підірвали автомобіль з окупантами: двоє ліквідовані, інші серйозно поранені
У Новій Каховці 10 лютого був підірваний російський військовий автомобіль. Двоє російських окупантів загинули на місці, інших госпіталізували із важкими пораненнями.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі військовий рух українців та кримських татар АТЕШ.
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Успішний рейд українських партизанів
У Новій Каховці був підірваний автомобіль з російськими окупантами. З чотирьох присутніх у машині росіян двоє представляли спецслужби, ще двоє були військовослужбовцями.
У АТЕШ зазначили, що ця подія сталася ще 10 лютого, але повідомили про неї тільки зараз, коли українські партизани вийшли у безпечне місце.
Деталі інциденту
Канал військового руху АТЕШ розповів, що автомобіль був підірваний на Дніпровському проспекті Нової Каховки біля відділку поліції.
Двоє російських окупантів загинули на місці, інших госпіталізували з важкими пораненнями.
Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив про знищення двох систем радіоелектронної боротьби російських загарбників та двох літаків окупаційної армії.
Фото з відкритих джерел