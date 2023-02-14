У Новій Каховці партизани підірвали автомобіль з окупантами

На окупованій території Херсонської області діють українські месники

У Новій Каховці 10 лютого був підірваний російський військовий автомобіль. Двоє російських окупантів загинули на місці, інших госпіталізували із важкими пораненнями.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі військовий рух українців та кримських татар АТЕШ.

Успішний рейд українських партизанів

У Новій Каховці був підірваний автомобіль з російськими окупантами. З чотирьох присутніх у машині росіян двоє представляли спецслужби, ще двоє були військовослужбовцями.

У АТЕШ зазначили, що ця подія сталася ще 10 лютого, але повідомили про неї тільки зараз, коли українські партизани вийшли у безпечне місце.

Деталі інциденту

Канал військового руху АТЕШ розповів, що автомобіль був підірваний на Дніпровському проспекті Нової Каховки біля відділку поліції.

Двоє російських окупантів загинули на місці, інших госпіталізували з важкими пораненнями.

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив про знищення двох систем радіоелектронної боротьби російських загарбників та двох літаків окупаційної армії.

Фото з відкритих джерел