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В Новой Каховке уровень воды начал снижаться, — городской голова

8 июня 2023 10:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Новой Каховке уровень воды начал снижаться, — городской голова
Глава Новокаховского горсовета Владимир Коваленко. Фото: my.ua
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Новой Каховке уровень воды, затопившей город после подрыва и уничтожения Каховской ГЭС, начал снижаться. Но в Голой Пристани и Олешках затопленными остаются 90% территории.

Об этом в эфире Новини.LIVE заявил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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По информации Владимира Коваленко, ситуация в городе-спутнике Каховской ГЭС Новой Каховке начала улучшаться.

Уровень воды в затопленном городе уменьшается.

В других городах ситуация хуже

Вместе с тем другие города громады — в частности, Голая Пристань и Олешки — до сих пор затоплены почти на 90%.

Уровень затопления очень серьезный. Так, по словам Коваленко, в Корсунке вода поднялась до второго этажа жилых построек.

Кроме того, в селе Днепрянка, отметил Владимир Коваленко, местные жители видели, как по Днепру проплывают трупы российских оккупантов.

Напомним, что, по информации аналитиков Института изучения войны, взорвав Каховскую ГЭС, россияне уничтожили собственные укрепления. Кроме того, вода из Каховского водохранилища заставила российские войска отойти на восток.

Подрыв Каховской гидроэлектростанции, отметили аналитики Института, существенно меняет географию и рельеф прифронтовой зоны на юге Херсонской области.

По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, наводнение, которое началось после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, затопило около 600 квадратных километров Херсонской области. Две трети затопленной территории — это оккупированное россиянами левобережье.

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