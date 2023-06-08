У Новій Каховці рівень води почав знижуватися, — міський голова

Очільник Новокаховської міськради Володимир Коваленко. Фото: my.ua

У Новій Каховці рівень води, яка затопила місто після підриву і знищення Каховської ГЕС, почала знижуватися. Але у Голій Пристані та Олешках затопленими залишаються 90% території.

Про це в ефірі Новини.LIVE заявив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

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За інформацією Володимира Коваленка, ситуація у місті-супутнику Каховської ГЕС Новій Каховці почала покращуватися.

Рівень води у затопленому місті зменшується.

У інших містах ситуація гірша

Разом з тим, інші міста громади — зокрема, Гола Пристань і Олешки — досі затоплені майже на 90%.

Рівень затоплення дуже серйозний. Так, за словами Коваленка, у Корсунці вода піднялася до другого поверху житлових будівель.

Крім того, у селі Дніпрянка, зазначив Володимир Коваленко, місцеві жителі бачили, як по Дніпру пропливають трупи російських окупантів.

Нагадаємо, що, за інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, підірвавши Каховську ГЕС, росіяни знищили власні укріплення. Крім того, вода з Каховського водосховища змусила російські війська відійти на схід.

Підрив Каховської гідроелектростанції, зазначили аналітики Інституту, суттєво змінює географію та рельєф прифронтової зони на півдні Херсонської області.

За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, повінь, яка розпочалася після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, затопила близько 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Дві третини затопленої території — це окуповане росіянами лівобережжя.