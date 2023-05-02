В оккупированном Мелитополе утром раздался взрыв

Российские оккупанты на улицах Мелитополя. Фото: росСМИ

Сегодня, 2 мая, утром в оккупированном россиянами Мелитополе раздался взрыв. Обстоятельства инцидента указывают на то, что это, вероятно, было очередное покушение украинских партизан на мелитопольских коллаборантов.

Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь".

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Взрыв в Мелитополе

Утром 2 мая в оккупированном россиянами Мелитополе раздался взрыв.

Инцидент произошел около 6:45 в местности, которую сами мелитопольцы называют Микрорайоном.

Версия о ликвидации

После взрыва в городе были замечены многочисленные автомобили полиции и скорой помощи.

Журналисты издания отмечают — по характеру звука взрыва можно заключить, что был ликвидирован очередной мелитопольский коллаборант.

Детали издания пообещало сообщить позже.

Напомним, что подобные инциденты в оккупированном городе далеко не редкость. Так, утром 27 апреля в центре Мелитополя тоже был слышен взрыв.

Впоследствии стало известно, что это было покушение на одного из руководителей оккупационной полиции Александра Мищенко, который изменил Украине и перешел на сторону врага.

Мищенко в результате успешных действий украинских партизан погиб.