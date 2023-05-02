В окупованому Мелітополі вранці пролунав вибух

Російські окупанти на вулицях Мелітополя. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 2 травня, зранку у окупованому росіянами Мелітополі пролунав вибух. Обставини інциденту вказують на те, що це, імовірно, був черговий замах українських партизанів на мелітопольських колаборантів.

Про це повідомляє місцеве видання "Ріа-Мелітополь".

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Вибух у Мелітополі

Зранку 2 травня у окупованому росіянами Мелітополі пролунав вибух.

Інцидент стався близько 6:45 у місцевості, яку самі мелітопольці називають Мікрорайон.

Версія про ліквідацію

Після вибуху у місті були помічені численні автомобілі поліції та автомобілі швидкої допомоги.

Журналісти видання зазначають — за характером звуку вибуху можна зробити висновок, що був ліквідований черговий мелітопольський колаборант.

Деталі видання пообіцяло повідомити пізніше.

Нагадаємо, що подібні інциденти у окупованому місті далеко не рідкість. Так, зранку 27 квітня у центрі Мелітополя теж було чутно вибух.

Згодом стало відомо, що це був замах на одного із керівників окупаційної поліції Олександра Міщенка, який зрадив Україну і перейшов на сторону ворога.

Міщенко в результаті успішних дій українських партизанів загинув.