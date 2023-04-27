Внаслідок ранкового вибуху в Мелітополі загинув колаборант

Колаборант, який перейшов на бік ворога Олександр Міщенко. Фото: РосЗМІ

Сьогодні, 27 квітня, в центрі Мелітополя пролунав вибух. Як виявилось постраждав черговий зрадник. Згодом він загинув в лікарні.

Про це інформує мер Мелітополя Іван Федоров.

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Зазначається, що ранок одного з колаборантів Мелітополя почався з квитка до лікарні.

"Мінус черговий запроданець Кремля", — написав Іван Федоров.

Також він додав, що вибух, який чули мешканці центральної частини Мелітополя о 05:20, стався біля під’їзду багатоквартирного будинку по вулиці Героїв України 67.

За попередніми даними, лікарняний виписано одному з керівників окупаційної поліції Олександру Міщенко, який зрадив Україну і перейшов на сторону ворога. Він також підбурював своїх співробітників стати зрадниками. До повномасштабного вторгнення колаборант був начальником Приазовського відділу поліції.

Зазначається, що він забезпечував охорону начальнику військово-цивільної адміністрації Мелітополя Галині Данильченко під час проведення масових заходів. В решту часу стару гауляйтерку стережуть чеченці. Після підриву поліцейського із системи охорони Гауляйтер Г. Данильченко вимагає посилити їй охорону.

"Шлях кожного колаборанта передбачуваний: вчора зрада, сьогодні паніка, завтра розправа", — заявив мер Мелітополя.

Крім цього, він додав, що Олександр Міщенко зранку не з тієї ноги вийшов з дому і тому помер у лікарні.

Нагадаємо, що зранку, 27 квітня, у центрі Мелітополя пролунав вибух. Влада тимчасово окупованої території це також підтвердили. Є постраждалі.