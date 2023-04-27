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В центрі Мелітополя пролунав вибух, — Федоров

27 квітня 2023 08:20
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
В центрі Мелітополя пролунав вибух, — Федоров
Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: УНІАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Зранку, 27 квітня, у центрі Мелітополя пролунав вибух. Влада тимчасово окупованої території це також підтвердили. Є постраждалі. 

Про це інформує мер Мелітополя Іван Федоров.

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"Нетихий ранок у Мелітополі. Одиночний вибух чутно у самому центрі міста. Що на цей раз вибухає у окупантів, з'ясовуємо", — написав Іван Федоров

"Приблизно о 5:15 у Мелітополі біля під'їзду багатоквартирного житлового будинку на вул. Кірова пролунав вибух", — зазначила окупаційна адміністрація Мелітополя.

Влада тимчасово окупованої території підтвердили інформацію про те, що спрацював саморобний вибуховий пристрій. За їхніми даними постраждала одна людина, її госпіталізовано.

Нагадаємо, що мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що в окупованих територіях ворожа армія націлилася на дітей, які вже у 14 років можуть отримати російські паспорти та в майбутньому стати призовниками. Окупанти взяли під контроль дані дітей, включаючи їх до кремлівського реєстру виборців, а потім до єдиного реєстру військового обліку Росії. Це дозволить у майбутньому видавати електронні повістки до військкомату. 

На тимчасово окупованій частині Запорізької області, зокрема у Мелітопольському районі окупанти мінують поля і ґрунтові дороги. Виїжджати за межі населених пунктів стає дедалі небезпечніше.

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