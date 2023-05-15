В оккупированном Токмаке несколько часов раздаются взрывы
В оккупированном российскими войсками городе Токмак Запорожской области в ночь на 15 мая были зафиксированы взрывы. Взрывы продолжались несколько часов, местные жители слышали их даже утром.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Ночные взрывы в оккупированном городе
В ночь с 14 на 15 мая в оккупированном россиянами Токмаке в Запорожской области произошли взрывы.
Первые сообщения о взрывах появились на местном Telegram-канале "Токмак це Україна" между 03:00 и 04:00.
Тревожное утро для оккупантов
Взрывы в Токмаке продолжились и утром.
Telegram-канал "Гнила черешня" опубликовал аудиозапись взрывов, отметив, что запись сделана именно на территории Токмака.
Причины и последствия взрывов пока неизвестны.
Напомним, что количество взрывов на оккупированной территории Запорожской области в последние недели существенно увеличилось.
Так, известно о взрывах в Токмаке утром 10 мая.
Кроме того, кроме Токмака, взрывы регулярно наблюдаются в других городах и поселках оккупированной территории Запорожской области, в частности, в Мелитополе, Михайловке или Пришибе.