В оккупированном Токмаке несколько часов раздаются взрывы

Въезд в оккупированный россиянами Токмак. Фото из соцсетей

В оккупированном российскими войсками городе Токмак Запорожской области в ночь на 15 мая были зафиксированы взрывы. Взрывы продолжались несколько часов, местные жители слышали их даже утром.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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В ночь с 14 на 15 мая в оккупированном россиянами Токмаке в Запорожской области произошли взрывы.

Первые сообщения о взрывах появились на местном Telegram-канале "Токмак це Україна" между 03:00 и 04:00.

Тревожное утро для оккупантов

Взрывы в Токмаке продолжились и утром.

Telegram-канал "Гнила черешня" опубликовал аудиозапись взрывов, отметив, что запись сделана именно на территории Токмака.

Причины и последствия взрывов пока неизвестны.

Напомним, что количество взрывов на оккупированной территории Запорожской области в последние недели существенно увеличилось.

Так, известно о взрывах в Токмаке утром 10 мая.

Кроме того, кроме Токмака, взрывы регулярно наблюдаются в других городах и поселках оккупированной территории Запорожской области, в частности, в Мелитополе, Михайловке или Пришибе.