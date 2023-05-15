Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В оккупированном Токмаке несколько часов раздаются взрывы arrow

В оккупированном Токмаке несколько часов раздаются взрывы

15 мая 2023 08:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В оккупированном Токмаке несколько часов раздаются взрывы
Въезд в оккупированный россиянами Токмак. Фото из соцсетей
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В оккупированном российскими войсками городе Токмак Запорожской области в ночь на 15 мая были зафиксированы взрывы. Взрывы продолжались несколько часов, местные жители слышали их даже утром.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Ночные взрывы в оккупированном городе

В ночь с 14 на 15 мая в оккупированном россиянами Токмаке в Запорожской области произошли взрывы.

Первые сообщения о взрывах появились на местном Telegram-канале "Токмак це Україна" между 03:00 и 04:00.

Тревожное утро для оккупантов

Взрывы в Токмаке продолжились и утром.

Telegram-канал "Гнила черешня" опубликовал аудиозапись взрывов, отметив, что запись сделана именно на территории Токмака.

Причины и последствия взрывов пока неизвестны.

Напомним, что количество взрывов на оккупированной территории Запорожской области в последние недели существенно увеличилось.

Так, известно о взрывах в Токмаке утром 10 мая.

Кроме того, кроме Токмака, взрывы регулярно наблюдаются в других городах и поселках оккупированной территории Запорожской области, в частности, в Мелитополе, Михайловке или Пришибе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас