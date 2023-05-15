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У окупованому Токмаку кілька годин лунають вибухи

15 травня 2023 08:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У окупованому Токмаку кілька годин лунають вибухи
В’їзд до окупованого росіянами Токмаку. Фото із соцмереж
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У окупованому російськими військами місті Токмак Запорізької області у ніч проти 15 травня були зафіксовані вибухи. Вибухи тривали кілька годин, місцеві жителі чули їх навіть уранці.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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У ніч з 14 на 15 травня у окупованому росіянами Токмаку, що в Запорізької області, сталися вибухи. 

Перші повідомлення про вибухи з’явилися на місцевому Telegram-каналі "Токмак це Україна" між третьою та четвертою годинами.

Тривожний ранок для окупантів

Вибухи у Токмаку продовжилися і уранці.

Telegram-канал "Гнила черешня" опублікував аудіозапис вибухів, зазначивши, що запис зроблений саме на території Токмаку.

Причини і наслідки вибухів поки що невідомі.

Нагадаємо, що кількість вибухів на окупованій території Запорізької області в останні тижні суттєво збільшилася.

Так, відомо про вибухи у Токмаку вранці 10 травня.

Також, крім Токмаку, вибухи регулярно спостерігаються у інших містах та селищах окупованої території Запорізької області, зокрема, у Мелітополі, Михайлівці чи Пришибі.

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