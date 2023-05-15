У окупованому Токмаку кілька годин лунають вибухи
У окупованому російськими військами місті Токмак Запорізької області у ніч проти 15 травня були зафіксовані вибухи. Вибухи тривали кілька годин, місцеві жителі чули їх навіть уранці.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Нічні вибухи у окупованому місті
У ніч з 14 на 15 травня у окупованому росіянами Токмаку, що в Запорізької області, сталися вибухи.
Перші повідомлення про вибухи з’явилися на місцевому Telegram-каналі "Токмак це Україна" між третьою та четвертою годинами.
Тривожний ранок для окупантів
Вибухи у Токмаку продовжилися і уранці.
Telegram-канал "Гнила черешня" опублікував аудіозапис вибухів, зазначивши, що запис зроблений саме на території Токмаку.
Причини і наслідки вибухів поки що невідомі.
Нагадаємо, що кількість вибухів на окупованій території Запорізької області в останні тижні суттєво збільшилася.
Так, відомо про вибухи у Токмаку вранці 10 травня.
Також, крім Токмаку, вибухи регулярно спостерігаються у інших містах та селищах окупованої території Запорізької області, зокрема, у Мелітополі, Михайлівці чи Пришибі.