У партії Шольца знайшли аргументи на користь передачі Україні ракет Taurus

Далекобійна крилата ракета Taurus KEPD 350. Ілюстративне фото: MBDA Deutchland

Німеччина може передати Україні далекобійні ракети Taurus. Вони допоможуть ЗСУ швидше відвоювати захоплені окупантами території.

Таку думку висловив депутат Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини Олафа Шольца Андреас Шварц, пише Welt.

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Допомога у контрнаступі ЗСУ

"Контрнаступ гальмується, Україна не має значних військово-повітряних сил для його підтримки. Залишаються тільки керовані ракети, такі як крилаті ракети Taurus, які допомогли б українській армії подолати мінні поля, залишені росіянами, і відвоювати територію", — зауважив Шварц в інтервʼю Der Spiegel.

Коли можуть передати ракети

За його словами, якщо Київ пообіцяє не бити цими ракети по території РФ, то їх можуть передати. Для прикладу, він згадав за те, як українські військові використовують американські HIMARS.

"Як і у випадку з танками, ми зараз відмовляємося передавати важливе обладнання, яке, ймовірно, буде передане пізніше", — наголосив політик.

Своєю чергою інший член тієї ж партії Нільс Шмідт зазначив, що постачання Taurus не є "червоною лінією" для нього та партії.

"Я не виключаю, що ми також будемо постачати інші системи, такі як Taurus, спільно з американцями", — запевнив він в коментарі для Tagesspiegel.

Нагадаємо, військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко заявив, що українська армія досі не отримала достатньо техніки для повноцінного наступу, зокрема, у ЗСУ досі немає літаків та ударних гелікоптерів. Тож надання далекобійних ракет, зокрема, Taurus, може бути певною компенсацією.