В Павлограде слышны взрывы

Взрывы в Павлограде Днепропетровской области 30 апреля 2023 года. Фото: местные жители

Вечером, 30 апреля, в Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы. Местных жителей призвали находиться в безопасных местах.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Павлограде

Вечером, 30 апреля, в городе Павлоград Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщают о сильном пожаре над городом, однако, что именно горит, пока неизвестно.

В сети стали появляться видео со звуками взрывов в городе.

Отметим, в 22:31 в Днепропетровской области началась воздушная тревога. Мониторинговые группы сообщили о вылете более десяти (предварительно, 14) стратегических бомбардировщиков Ту-95. Жителей призвали не игнорировать тревогу и находиться в укрытиях.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:45. Фото: скриншот

Напомним, российские военные преступники в воскресенье атаковали территорию Никопольского района Днепропетровской области. Из-за вражеской атаки погиб мужчина, еще два человека получили ранения.