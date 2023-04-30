У Павлограді чутно вибухи

Вибухи у Павлограді

Увечері, 30 квітня, у Павлограді Дніпропетровської області прогриміли вибухи. Місцевих мешканців перебувати в безпечних місцях.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи у Павлограді

Ввечері, 30 квітня, у місті Павлоград Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці повідомляють сильну пожежу над місто, проте що саме горить наразі невідомо.

У мережі почали з'являтися відео зі звуками вибухів у місті.

Зазначимо, о 22:31 в Дніпропетровській області почалася повітряна тривога. Моніторингові групи повідомили про виліт понад десяти (попередньо, 14) стратегічних бомбардувальників Ту-95. Мешканців закликали не ігнорувати тривогу та перебувати в укриттях.

Мапа повітряних тривог станом на 22:45. Фото: скріншот

Нагадаємо, російські воєнні злочинці в неділю, 30 квітня, атакували територію Нікопольського району Дніпропетровської області. Через ворожу атаку загинув чоловік, ще двоє людей отримали поранення.