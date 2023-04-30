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У Павлограді чутно вибухи

30 квітня 2023 22:44
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У Павлограді чутно вибухи
Вибухи у Павлограді
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Увечері, 30 квітня, у Павлограді Дніпропетровської області прогриміли вибухи. Місцевих мешканців перебувати в безпечних місцях.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи у Павлограді

Ввечері, 30 квітня, у місті Павлоград Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці повідомляють сильну пожежу над місто, проте що саме горить наразі невідомо.

У мережі почали з'являтися відео зі звуками вибухів у місті.

Зазначимо, о 22:31 в Дніпропетровській області почалася повітряна тривога. Моніторингові групи повідомили  про виліт понад десяти (попередньо, 14) стратегічних бомбардувальників Ту-95. Мешканців закликали не ігнорувати тривогу та перебувати в укриттях.

повітряна тривога
Мапа повітряних тривог станом на 22:45. Фото: скріншот

Нагадаємо, російські воєнні злочинці в неділю, 30 квітня, атакували територію Нікопольського району Дніпропетровської області. Через ворожу атаку загинув чоловік, ще двоє людей отримали поранення. 

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