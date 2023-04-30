У Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки нічної атаки на Нікополь

Наслідки російської атаки по Нікополю. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч з 29 на 30 квітня російські окупаційні війська накрили вогнем Нікополь Дніпропетровської області. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"Цієї ночі вогонь ворожої артилерії накрив Нікополь. Люди не постраждали", — розповідає Лисак.

Проте внаслідок ворожої атаки в місті пошкоджені сім приватних будинків, стільки ж господарчих споруд, теплиця, мікроавтобус та легковий автомобіль. А ще лінія електропередач.

В інших районах Дніпропетровської області — минулося без обстрілів.

Наслідки обстрілів Нікполя уночі 30 квітня. Фото: Telegram Сергій Лисак/ Дніпропетровська ОВА

Наслідки обстрілів Нікполя уночі 30 квітня. Фото: Telegram Сергій Лисак/ Дніпропетровська ОВА

Наслідки обстрілів Нікполя уночі 30 квітня. Фото: Telegram Сергій Лисак/ Дніпропетровська ОВА

Наслідки обстрілів Нікполя уночі 30 квітня. Фото: Telegram Сергій Лисак/ Дніпропетровська ОВА 1 / 4

Нагадаємо, російські війська вчора вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області та Дніпрі.

Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупантові уникнути відповідальності за скоєне.