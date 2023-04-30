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Росіяни вдарили важкою артилерією по Дніпропетровщині: загинув чоловік

30 квітня 2023 21:04
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Росіяни вдарили важкою артилерією по Дніпропетровщині: загинув чоловік
Наслідки обстрілу Нікопольського району 30 квітня 2023 року. Фото: Микола Лукашук
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські воєнні злочинці в неділю, 30 квітня, атакували територію Нікопольського району. Через ворожу атаку загинув чоловік, ще двоє людей отримали поранення. 

Про це заявив глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

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Наслідки обстрілу

"Російські окупанти не припиняють тероризувати Нікопольський район. Сьогодні надвечір агресор знову атакував район з важкої артилерії", — зазначив він.

Посадовець додав, що внаслідок російської атаки у своєму власному домі загинув 48-річний чоловік. Ще двоє людей — чоловік 80 років та жінка 46 років — дістали поранення. Нині вони в стабільному стані, їх будуть лікувати амбулаторно.

Загалом, внаслідок обстрілу в Нікополі пошкоджено:

  • шість п’ятиповерхівок;
  • шість приватних будинків;
  • півдесятка господарських споруд;
  • два газогони;
  • електромережі.

"Наслідки ще уточнюються", — додав Лукашук.

  • Наслідки обстрілу Нікопольського району 30 квітня 2023 року. Фото: Микола Лукашук
  • Наслідки обстрілу Нікопольського району 30 квітня 2023 року. Фото: Микола Лукашук
  • Наслідки обстрілу Нікопольського району 30 квітня 2023 року. Фото: Микола Лукашук
  • Наслідки обстрілу Нікопольського району 30 квітня 2023 року. Фото: Микола Лукашук
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Нагадаємо, у ніч з 29 на 30 квітня російські окупаційні війська накрили вогнем Нікополь Дніпропетровської області. 

Також повідомлялося, що російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області та Дніпрі

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