Росіяни вдарили важкою артилерією по Дніпропетровщині: загинув чоловік
Російські воєнні злочинці в неділю, 30 квітня, атакували територію Нікопольського району. Через ворожу атаку загинув чоловік, ще двоє людей отримали поранення.
Про це заявив глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Наслідки обстрілу
"Російські окупанти не припиняють тероризувати Нікопольський район. Сьогодні надвечір агресор знову атакував район з важкої артилерії", — зазначив він.
Посадовець додав, що внаслідок російської атаки у своєму власному домі загинув 48-річний чоловік. Ще двоє людей — чоловік 80 років та жінка 46 років — дістали поранення. Нині вони в стабільному стані, їх будуть лікувати амбулаторно.
Загалом, внаслідок обстрілу в Нікополі пошкоджено:
- шість п’ятиповерхівок;
- шість приватних будинків;
- півдесятка господарських споруд;
- два газогони;
- електромережі.
"Наслідки ще уточнюються", — додав Лукашук.
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Наслідки обстрілу Нікопольського району 30 квітня 2023 року. Фото: Микола Лукашук
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Наслідки обстрілу Нікопольського району 30 квітня 2023 року. Фото: Микола Лукашук
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Наслідки обстрілу Нікопольського району 30 квітня 2023 року. Фото: Микола Лукашук
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Наслідки обстрілу Нікопольського району 30 квітня 2023 року. Фото: Микола Лукашук
Нагадаємо, у ніч з 29 на 30 квітня російські окупаційні війська накрили вогнем Нікополь Дніпропетровської області.
Також повідомлялося, що російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області та Дніпрі.