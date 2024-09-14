В Павлограде 14 сентября был слышен взрыв

В Павлограде на Днепропетровщине раздался взрыв
14 сентября 2024 21:09
Ракета летит. Иллюстративное фото: Reuters
В городе Павлоград Днепропетровской области вечером в субботу, 14 сентября, раздался взрыв. Жителей предупреждали о вероятности российской атаки.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
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Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.
"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" — говорится в сообщении.
Позже там сообщили о движении ракеты на Павлоград с востока.
Отметим, что по состоянию на 21:15 воздушная тревога объявлена в половине областей Украины.
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