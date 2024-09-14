В Павлограде 14 сентября был слышен взрыв

Ракета летит. Иллюстративное фото: Reuters

В городе Павлоград Днепропетровской области вечером в субботу, 14 сентября, раздался взрыв. Жителей предупреждали о вероятности российской атаки.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

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Атака на Павлоград 14 сентября

Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" — говорится в сообщении.

Скриншот поста Воздушных сил

Позже там сообщили о движении ракеты на Павлоград с востока.

Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 21:15 воздушная тревога объявлена в половине областей Украины.