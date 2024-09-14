У Павлограді 14 вересня було чутно вибух

Ракета летить. Ілюстративне фото: Reuters

У місті Павлоград Дніпропетровської області увечері у суботу, 14 вересня, пролунав вибух. Мешканців попереджали про ймовірність російської атаки.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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Атака на Павлоград 14 вересня

Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Згодом там повідомили про рух ракети на Павлоград зі сходу.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 21:15 повітряну тривогу оголошено у половині областей України.