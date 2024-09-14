У Павлограді 14 вересня було чутно вибух

У Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух
14 вересня 2024 21:09
Ракета летить. Ілюстративне фото: Reuters
У місті Павлоград Дніпропетровської області увечері у суботу, 14 вересня, пролунав вибух. Мешканців попереджали про ймовірність російської атаки.
Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
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Атака на Павлоград 14 вересня
Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" — йдеться у повідомленні.
Згодом там повідомили про рух ракети на Павлоград зі сходу.
Зазначимо, що станом на 21:15 повітряну тривогу оголошено у половині областей України.
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