В Петербурге арестовали родственницу девушки, подозреваемой в ликвидации Татарского

Ликвидированный в Санкт-Петербурге медиапропагандист Татарский

Российские силовики продолжают искать человека, якобы причастного к успешному покушению на "военкора" Владлена Татарского . После обыска была задержана ее родственница, вероятно, мать.

Об этом сообщает местное издание "Фонтанка".

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Поиски подозреваемой

В российском Санкт-Петербурге продолжаются поиски девушки, считающейся причастной к ликвидации медиапропагандиста-"военкора" Владлена Татарского.

Разыскиваемую девушку зовут Дарья Трепова.

Обыски и задержание

В одном из районов российской "северной столицы" прошли обыски по этому делу.

Была задержана женщина – вероятно, мать (по другим данным, сестра) подозреваемой.

Процессуальный статус задержанной пока неизвестен.

Напомним, 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где проводил свой так называемый "творческий вечер" Владлен Татарский, произошел взрыв. Пропагандист погиб.

На этот счет в россии началась истерика. Так, пропагандист Антон Красовский сказал, что следующим может быть он и не воевать с Украиной россия не может.

А сами россияне сразу же запутались в том, кто принес взрывчатку в кафе — сначала обвинили какую-то уроженку Ивано-Франковска, а потом начала распространяться информация о местной жительнице Дарье Треповой.

Фото из российских СМИ