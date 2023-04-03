В Петербурге арестовали родственницу девушки, подозреваемой в ликвидации Татарского
Российские силовики продолжают искать человека, якобы причастного к успешному покушению на "военкора" Владлена Татарского . После обыска была задержана ее родственница, вероятно, мать.
Об этом сообщает местное издание "Фонтанка".
Поиски подозреваемой
В российском Санкт-Петербурге продолжаются поиски девушки, считающейся причастной к ликвидации медиапропагандиста-"военкора" Владлена Татарского.
Разыскиваемую девушку зовут Дарья Трепова.
Обыски и задержание
В одном из районов российской "северной столицы" прошли обыски по этому делу.
Была задержана женщина – вероятно, мать (по другим данным, сестра) подозреваемой.
Процессуальный статус задержанной пока неизвестен.
Напомним, 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где проводил свой так называемый "творческий вечер" Владлен Татарский, произошел взрыв. Пропагандист погиб.
На этот счет в россии началась истерика. Так, пропагандист Антон Красовский сказал, что следующим может быть он и не воевать с Украиной россия не может.
А сами россияне сразу же запутались в том, кто принес взрывчатку в кафе — сначала обвинили какую-то уроженку Ивано-Франковска, а потом начала распространяться информация о местной жительнице Дарье Треповой.
Фото из российских СМИ