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У Петербурзі заарештували родичку дівчини, яку підозрюють у ліквідації Татарського

3 квітня 2023 08:19
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Ліквідований у Санкт-Петербурзі медіапропагандист Татарський
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські силовики продовжують шукати людину, нібито причетну до успішного замаху на "воєнкора" Владлена Татарського. Після обшуку була затримана її родичка, імовірно, мати.

Про це повідомляє місцеве видання "Фонтанка".

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Пошуки підозрюваної

У російському Санкт-Петербурзі продовжуються пошуки дівчини, яку вважають причетною до ліквідації медіапропагандиста-"воєнкора" Владлена Татарського.

Дівчину, яку розшукують, звати Дарья Трєпова.

Обшуки і затримання

В одному із районів російської "північної столиці" пройшли обшуки у цій справі.

Була затримана жінка — імовірно, мати (за іншими даними, сестра) підозрюваної. 

Затримання родички підозрюваної у ліквідації Татарського

Затримання родички підозрюваної у ліквідації Татарського

Процесуальний статус затриманої поки що невідомий.

Нагадаємо, 2 квітня у кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, де проводив свій так званий "творчий вечір" Владлен Татарський, стався вибух. Пропагандист загинув. 

З цього приводу  в росії розпочалась істерика. Так, пропагандист Антон Красовський сказав, що наступним може бути він і не воювати з Україною росія не може.

А самі росіяни відразу ж заплуталися у тому, хто ж приніс вибухівку у кафе — спочатку звинуватили якусь уродженку Івано-Франківська, а потім почала поширюватися інформація про місцеву жительку Дарью Трєпову.

Фото з російських ЗМІ

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