У Петербурзі заарештували родичку дівчини, яку підозрюють у ліквідації Татарського

Ліквідований у Санкт-Петербурзі медіапропагандист Татарський

Російські силовики продовжують шукати людину, нібито причетну до успішного замаху на "воєнкора" Владлена Татарського. Після обшуку була затримана її родичка, імовірно, мати.

Про це повідомляє місцеве видання "Фонтанка".

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Пошуки підозрюваної

У російському Санкт-Петербурзі продовжуються пошуки дівчини, яку вважають причетною до ліквідації медіапропагандиста-"воєнкора" Владлена Татарського.

Дівчину, яку розшукують, звати Дарья Трєпова.

Обшуки і затримання

В одному із районів російської "північної столиці" пройшли обшуки у цій справі.

Була затримана жінка — імовірно, мати (за іншими даними, сестра) підозрюваної.

Процесуальний статус затриманої поки що невідомий.

Нагадаємо, 2 квітня у кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, де проводив свій так званий "творчий вечір" Владлен Татарський, стався вибух. Пропагандист загинув.

З цього приводу в росії розпочалась істерика. Так, пропагандист Антон Красовський сказав, що наступним може бути він і не воювати з Україною росія не може.

А самі росіяни відразу ж заплуталися у тому, хто ж приніс вибухівку у кафе — спочатку звинуватили якусь уродженку Івано-Франківська, а потім почала поширюватися інформація про місцеву жительку Дарью Трєпову.

Фото з російських ЗМІ