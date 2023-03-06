В CNN рассказали о колоссальных потерях рф на Бахмутском направлении

В пять раз больше, чем Украина: в CNN рассказали о колоссальных потерях рф в Бахмуте
Несмотря на отсутствие каких-либо успехов, россия продолжает безжалостно перекидывать бойцов на Бахмут. Однако захватчики несут колоссальные потери.
Об этом пишет CNN.
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Потери рф на Бахмутском направлении
Как отмечает издание со ссылкой на чиновника НАТО, на каждого украинского военного, погибшего во время защиты Бахмута, оккупанты потеряли по меньшей мере пять человек. Чиновник говорит, что это обоснованная оценка, основанная на данных разведки альянса.
Однако чиновник отмечает, что, несмотря на благоприятное соотношение, Украина несет значительные потери во время обороны города.
В свою очередь, украинские чиновники неоднократно заявляли, что они наносят россии большие потери, когда москва в очередной раз пытается взять Бахмут.
Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны писали, что колоссальные потери рф под Бахмутом не позволят россиянам начать еще одно большое наступление.
Известно, что кремль должен начать новую волну мобилизации, чтобы компенсировать потери, которые оккупанты понесли на этом участке фронта с мая 2022 года.