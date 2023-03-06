Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow В пять раз больше, чем Украина: в CNN рассказали о колоссальных потерях рф в Бахмуте arrow

В пять раз больше, чем Украина: в CNN рассказали о колоссальных потерях рф в Бахмуте

6 марта 2023 22:00
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В CNN рассказали о колоссальных потерях рф на Бахмутском направлении
РФ собрала основные силы на востоке Украины
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Несмотря на отсутствие каких-либо успехов, россия продолжает безжалостно перекидывать бойцов на Бахмут. Однако захватчики несут колоссальные потери.

Об этом пишет CNN.

Читайте также:

Потери рф на Бахмутском направлении

Как отмечает издание со ссылкой на чиновника НАТО, на каждого украинского военного, погибшего во время защиты Бахмута, оккупанты потеряли по меньшей мере пять человек. Чиновник говорит, что это обоснованная оценка, основанная на данных разведки альянса.

Однако чиновник отмечает, что, несмотря на благоприятное соотношение, Украина несет значительные потери во время обороны города.

В свою очередь, украинские чиновники неоднократно заявляли, что они наносят россии большие потери, когда москва в очередной раз пытается взять Бахмут.

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны писали, что колоссальные потери рф под Бахмутом не позволят россиянам начать еще одно большое наступление.

Известно, что кремль должен начать новую волну мобилизации, чтобы компенсировать потери, которые оккупанты понесли на этом участке фронта с мая 2022 года.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

23:28 Австрийский банк Raiffeisen более 10 лет сотрудничал с окружением путина

23:12 WhatsApp пообещал Еврокомиссии сделать информирование пользователей более прозрачным

22:56 В Минобороны Дании запретили пользоваться TikTok: при чем здесь безопасность

Новина з відео

22:35 "Мы найдем убийц": Зеленский отреагировал на циничный расстрел украинского военного

22:20 В результате землетрясения в Турции погибли уже более 46 тысяч человек

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:06 Зажигательный рок-н-ролл: на Одесской киностудии сняли музыкальный клип

21:45 ChatGPT назвал 100 лучших книг всех времен и народов: от Гамлета до Ведьмака

21:32 Оккупанты воруют в Запорожской области руду и вывозят в порт Мариуполя

Новина з фото

21:25 Единственная американка и невероятная конкуренция: кто претендует на "Оскар" за лучшую женскую роль

21:13 Украинские супермаркеты установили рекордные цены на некоторые продукты

Новина з відео

22:35 "Мы найдем убийц": Зеленский отреагировал на циничный расстрел украинского военного

Новина з відео

18:24 Главные итоги прошлой недели: Шейтельман расскажет о конфликте Зеленского с Залужным и заявлениях стендапера Щегеля

Эксклюзив

18:15Каждый сантиметр нашей земли должен быть засеян: трудности посевной — будем ли мы с хлебом

Новина з відео

17:46 Омбудсмен Украины отреагировал на жестокий расстрел украинского военного

Новина з відео

17:16В Харьковской области проходит обучение добровольцев "Гвардии наступления"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:03 Блогер из Хмельницкого устроил самосуд над мужчиной за воровство: детали

Новина з відео

16:45 Готовьтесь к грандиозным изменениям: как полнолуние 7 марта повлияет на жизнь знаков зодиака

Новина з відео

16:22 На Солнце зафиксировали извержение такой силы, что в Америке отключилась радиосвязь

Новина з відео

16:21 Расстрелянный маршрут: в Нацполиции опубликовали фильм о зверствах оккупантов в Ирпене

Новина з відео

13:12 Пономарев и DZIDZIO споют ради защитников Бахмута

Новина з фото

21:25 Единственная американка и невероятная конкуренция: кто претендует на "Оскар" за лучшую женскую роль

Эксклюзив

18:20Землетрясение и политическое нейтралитет: заинтересованы ли украинцы отдыхать в Турции

Эксклюзив

18:15Каждый сантиметр нашей земли должен быть засеян: трудности посевной — будем ли мы с хлебом

Эксклюзив

17:58Битва года: что на самом деле происходит в Бахмуте, и будут ли ВСУ отступать из города

13:35Новый глава НАБУ: что известно о Семене Кривоносе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

11:23Первые украинские пилоты уже в США: все детали — эксклюзив

Эксклюзив

08:00Хотим похоронить с почестями: семья спецназовца КОРД умоляет вернуть его тело из плена

07:00Пять вещей, которые необходимо знать о ситуации в Приднестровье

06:23Масштабная индексация в Украине: кому досталось всего 100 грн

20:00Четыре фактора того, что западные санкции пока не приводят к краху российской экономики

Актуальное по теме

None 6 Март 23:31

Австрийский банк Raiffeisen более 10 лет сотрудничал с окружением путина

None 6 Март 23:12

WhatsApp пообещал Еврокомиссии сделать информирование пользователей более прозрачным

None 6 Март 22:59

В Минобороны Дании запретили пользоваться TikTok: при чем здесь безопасность

None 6 Март 22:50

"Мы найдем убийц": Зеленский отреагировал на циничный расстрел украинского военного

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB