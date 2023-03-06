У CNN розповіли про колосальні втрати рф на Бахмутському напрямку

РФ зібрала основні сили на сході України

Попри відсутність будь-яких успіхів, рф продовжує безжально перекидати бійців на Бахмут. Однак загарбники зазнають колосальних втрат.

Про це пише CNN.

Втрати рф на Бахмутському напрямку

Як зазначає видання із посиланням на чиновника НАТО, на кожного українського військового, який загинув під час захисту Бахмута, окупанти втратили щонайменше п'ятьох осіб. Посадовець каже, що це обґрунтована оцінка, заснована на даних розвідки альянсу.

Однак чиновник наголошує, що попри сприятливе співвідношення, Україна зазнає значних втрат під час оборони міста.

Своєю чергою, українські чиновники неодноразово заявляли, що вони завдають росії великих втрат, коли москва вчергове намагається взяти Бахмут.

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни писали, що колосальні втрати рф під Бахмутом не дозволять росіянам розпочати ще один великий наступ.

Відомо, що кремль має розпочати нову хвилю мобілізації, аби компенсувати втрати, яких окупанти зазнали на цій ділянці фронту з травня 2022 року.