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В Подмосковье жены мобилизованных умоляют путина и шойгу вернуть мужей домой

12 марта 2023 12:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мобилизованные россияне
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Родственники мобилизованных военнослужащих из Подмосковья обратились к президенту рф владимиру путину и министру обороны сергею шойгу с просьбой вернуть своих близких из штурмовых подразделений. Женщины, записавшие видеообращение, утверждают, что их родственники были мобилизованы в сентябре 2022 года и прошли три месяца обучения на артиллеристов. 

Об этом пишет Медуза — LIVE.

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В конце декабря военнослужащих отправили в зону боевых действий, где они два месяца ожидали орудий, а затем им сообщили, что они теперь являются частью штурмовой пехоты и были переведены на передовую.

Родственники военнослужащих, обеспокоенные безопасностью своих близких, утверждают, что они используются как "мясо" в штурмовых операциях против хорошо вооруженных украинских войск, где по пять человек против ста. Они призывают вернуть солдат с передовой и обеспечить их орудиями и боеприпасами.

Данная ситуация вызывает опасения и тревогу среди родственников военнослужащих, которые хотят, чтобы их близкие были в безопасности и получили необходимую поддержку во время боевых действий.

Напомним, что на фоне колоссальных потерь армии россии оккупанты решили объявить масштабную кампанию по набору контрактников. По данным росСМИ, кремль хочет привлечь 400 тысяч таких добровольцев.

Как пишут российские СМИ, старт такой информационной кампании по привлечению контрактников намечен на 1 апреля. Известно, что к концу года по всей стране планируется привлечь в вооруженные силы около 400 тысяч солдат.

Соответствующие вступительные уже направлены в регионы, а губернаторы ведут подготовительную работу. По данным СМИ, контролировать такую кампанию будет экс-президент рф, а ныне заместитель председателя совета безопасности россии Дмитрий Медведев.

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