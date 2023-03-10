В россии хотят до конца года набрать 400 тысяч контрактников, — СМИ

Информационная кампания по набору контрактников стартует 1 апреля

На фоне колоссальных потерь армии россии оккупанты решили объявить масштабную кампанию по набору контрактников. По данным росСМИ, кремль хочет привлечь 400 тысяч таких добровольцев.

Об этом пишет The Moscow Times.

Подробности

Как пишут российские СМИ, старт такой информационной кампании по привлечению контрактников намечен на 1 апреля. Известно, что к концу года по всей стране планируется привлечь в вооруженные силы около 400 тысяч солдат.

Соответствующие вступительные уже направлены в регионы, а губернаторы ведут подготовительную работу. По данным СМИ, контролировать такую кампанию будет экс-президент рф, а ныне заместитель председателя совета безопасности россии Дмитрий Медведев.

Еще с 22 февраля он регулярно проводит тематические совещания с участием губернаторов и полпредов президента.

Отметим, что о необходимости сделать войска более профессиональными и нарастить количество контрактников в декабре 2022 года заявлял и глава минобороны россии Сергей Шойгу.

Напомним, ранее в Луганской ОВА сообщали, что россиянам катастрофически не хватает солдат, и они отправляют на войну ранее раненых.

Так, чтобы получить документы участника боевых действий на оккупированной Луганщине и льготы, раненые захватчики должны снова являться в военкоматы, однако там их повторно забирают на фронт.