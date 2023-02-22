Мобилизация в России: стали известны нюансы нового призыва

Селезнев рассказал, зачем армии врага понадобились студенты
Намерения российского военно-политического командования провести мобилизацию на войну с Украиной студентов показательны. Они свидетельствуют о нехватке в армейских рядах врага людей, способных адекватно воспринимать, анализировать ситуацию и принимать верные решения.
Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.
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"Совершенно очевидно, что российское военное командование ищет новые варианты и возможности для максимального наполнения резервов мобилизованных. В том числе — за счет "неприкосновенных" студентов", — сказал Селезнев.
"Почему взялись именно за студентов? — отметил он. — Они, все-таки люди, которые думают. Это все же не жители российской глубинки, которые хорошо разбирающиеся в семи сортах пива, но в части ответных реакций на быстро меняющуюся ситуацию на фронте не способны реагировать, поэтому эти новые интеллектуальные ресурсы они готовы использовать на войне".
Как в россии происходит мобилизация
В рф проводятся мероприятия по обеспечению проведения очередной волны мобилизации. В настоящее время активно наращиваются возможности обеспечения массовой мобилизации студентов высших учебных заведений.
В Мариуполе оккупанты начали в городе открытый набор на военную службу. Мужчин, работающих преподавателями и первыми получивших паспорт россии, отправляют на фронт.
Напомним, ранее представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что дальнейшая мобилизация в россии еще больше истощает ее. Если страна-агрессор продолжит новый этап мобилизации, она пострадает от тех проблем, которые обнаружила предыдущая волна.
Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov