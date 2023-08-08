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В Покровске в результате обстрела РФ погиб заместитель главы ГСЧС Донетчины

8 августа 2023 02:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Покровске в результате обстрела РФ погиб заместитель главы ГСЧС Донетчины
Заместитель руководителя ГСЧС Донецкой области Андрей Омельченко. Фото: t.me/Klymenko_MVS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вчера, 7 августа, российские оккупанты ударили по Покровску на Донетчине. Во время разбора завалов в результате повторного обстрела погиб заместитель главы ГСЧС Донецкой области Андрей Омельченко.

Об этом сообщает Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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"Глубоко скорбим по гибели Андрея Омельченко — полковника службы гражданской защиты, заместителя начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области", — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что вчера, 7 августа, "его жизнь унесла российская ракета в Покровске".

Половину своей жизни 52-летний Омельченко посвятил службе.

Источник: t.me/Klymenko_MVS

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Напомним, что глава Покровской военной администрации Сергей Добряк рассказал, что количество погибших в Покровске Донецкой области из-за ракетных обстрелов РФ возросло до семи. Сейчас известно об еще около 30 раненых.

Также мы сообщали, что полиция устанавливает обстоятельства взрыва в многоквартирном доме в Полтаве. В результате инцидента были травмированы три человека.

Добавим, что в Запорожье прогремели мощные взрывы ночью, 8 августа. Перед этим сообщали об угрозе обстрелов региона ракетами С-300. Также в ряде областей длится воздушная тревога.

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