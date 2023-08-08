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У Покровську внаслідок обстрілу РФ загинув заступник очільника ДСНС Донеччини

8 серпня 2023 02:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Покровську внаслідок обстрілу РФ загинув заступник очільника ДСНС Донеччини
Заступник очільника ДСНС Донецької області Андрій Омельченко. Фото: t.me/Klymenko_MVS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчора, 7 серпня, російські окупанти вдарили по Покровську, що на Донеччині. Під час розбору завалів внаслідок повторного обстрілу загинув заступник очільника ДСНС Донецької області Андрій Омельченко.

Про це повідомляє Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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"Глибоко сумуємо через загибель Андрія Омельченка — полковника служби цивільного захисту, заступника начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Донецькій області", — йдеться в повідомленні. 

У МВС зазначили, що вчора, 7 серпня, "його життя забрала російська ракета в Покровську".

Половину свого життя 52-річний Омельченко присвятив службі.

Джерело: t.me/Klymenko_MVS

Більше про обстріли РФ України

Нагадаємо, що очільник Покровської військової адміністрації Сергій Добряк розповів, що кількість загиблих у Покровську Донецької області через ракетний обстріл РФ зросла до семи. Наразі відомо ще про близько 30 поранених.

Також ми повідомляли, що поліція встановлює обставини вибуху у багатоквартирному будинку в Полтаві. Внаслідок інциденту було травмовано троє людей.

Додамо, що в Запоріжжі пролунали потужні вибухи вночі, 8 серпня. Перед цим повідомляли про загрозу обстрілів регіону ракетами С-300. Також у низці областей триває повітряна тривога.

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