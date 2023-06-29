В полиции показали первые кадры после российского удара по Краматорску

Последствия ракетного удара по Краматорску. Фото: МВД Украины

Правоохранители показали первые кадры после ракетного удара РФ по Краматорску. Российская ракета попала в заведение питания, полностью разрушила здание и повредила дома, которые были рядом, унеся жизни жителей города.

Об этом сообщила Патрульная полиция Украины.

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Сколько времени продолжались поиски

"Двое суток личный состав патрульных батальона Краматорска и Славянска вместе с другими специальными службами разбирал завалы, оказал помощь пострадавшим и обеспечивал охрану места происшествия", — добавили в сообщении.

Сколько человек погибло

По состоянию на данный момент известно о 12 погибших, еще 65 человек получили ранения, среди них есть дети. Пока поисково-спасательные работы и разбор завалов закончили.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших в результате подлых террористических актов страны-агрессора. Россия — страна навоз! Объединяемся, украинцы, чтобы вместе одолеть врага!", — отметили в полиции.

Напомним, ранее Президент Украины рассказал, что 28 июня работники Службы безопасности Украины вместе со спецназначенцами полиции задержали лицо, скорректировавшее этот удар россиян по пиццерии в центре Краматорска.